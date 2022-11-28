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Gündem A﻿cun, bol bulduğu parayı ne yapacağını şaşırdı! Bu yaptığın, iş mi şimdi yahu
Gündem

A﻿cun, bol bulduğu parayı ne yapacağını şaşırdı! Bu yaptığın, iş mi şimdi yahu

İngiltere’de ikinci lig Championship’te mücadele eden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, çekilişle belirlenen 320 kulüp taraftarını, Türkiye’de bedava tatile götürdü.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 10:26:00 -
A﻿cun, bol bulduğu parayı ne yapacağını şaşırdı! Bu yaptığın, iş mi şimdi yahu

İngiltere’de ikinci lig Championship’te mücadele eden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, çekilişle belirlenen 320 kulüp taraftarını, Türkiye’de bedava tatile götürdü.

Ilıcalı, binlerce kombine bilet sahibi arasından yapılan çekilişle belirlenen talihlilerin, beş yıldızlı bir otelde bir hafta boyunca tam pansiyon tatil masraflarını karşılayacak.

Talihliler, Hull City’nin renklerine boyanmış iki özel ayarlanmış uçakla yola çıktı. Uçakta hazırlık kampına katılmak üzere Türkiye’ye giden bazı Hull City oyuncuları da vardı.

 

Acun Ilıcalı geçen Ocak ayında Hull City’yi satın almış ve kulübün yeniden Premier Lige çıkmasını istediğini söylemişti. Ancak kulüp şu anda 24 takımlı Championship’te 20. sırada.

 

 

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