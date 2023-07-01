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Aktüel Açması tam 1 saat sürdü ve içinden çıkana kimse inanamadı!
Aktüel

Açması tam 1 saat sürdü ve içinden çıkana kimse inanamadı!

Yeniakit Publisher
2023-07-01 14:01:00 -
Açması tam 1 saat sürdü ve içinden çıkana kimse inanamadı!

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir sahil güvenlik görevlisi olarak çalışan Jace Tunnell, kumsalda kilitli bir kasaya rastlandığında çok heyecanlandı. Kıyıya vuran kasayı fark ettikten sonra kilidini açmak için büyük bir mücadele veren Tunnell, kasanın içinden çıkanları görünce gözlerine inanamadı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir sahil güvenlik görevlisi olarak çalışan Jace Tunnell, kumsalda kilitli bir kasaya rastlandığında çok heyecanlandı. Kıyıya vuran kasayı fark ettikten sonra kilidini açmak için büyük bir mücadele veren Tunnell, kasanın içinden çıkanları görünce gözlerine inanamadı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinin Port Aransas bölgesinin yakınlarındaki bir sahilde Jace Tunnell isimli bir adam kıyıya vurmuş olarak kilitli bir kasa buldu. Sahilde mahsur kalmış deniz kaplumbağalarını onlara yardım etmek için aradığını dile getiren Tunnell, kilitli kasayı bulduğunda heyecanlandığını söyledi. Kasayı arabasına yüklemek için hareketlenen Tunnell, tek başına kaldıramayacağı kadar ağır olduğunu fark ettiğinde kilitli kutuyu sahilde açmaya karar verdi.

Kasanın içinden gizli belgeler ya da değerli eşyalar çıkabileceğini düşünerek heyecanlandığını dile getiren Tunnell, “Bazı gizli belgeler, altın külçeleri veya belki biraz nakit bulmuş olabileceğim için heyecanlandım. Kasayı ters çevirerek vurduğumda hiçbir şey duymadım. Bu yüzden boş olabileceğini düşündüm. Levye, balyoz ve elektrikli metal kesme testeresi kullanarak açmak yaklaşık bir saat sürdü” dedi.

Kasayı açmayı başardığında karşılaştığı manzaraya inanamadığını dile getiren Tunnell, “Kasada bir şey görmek inanılmaz derecede heyecan vericiydi. Ancak beklediğim hazine tam olarak bu değildi. Çünkü kasanın içinde kuruyan bir jel boncuk paketi çıktı” dedi.

 
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