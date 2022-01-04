Açlığı bitirecek proje

ÇINAR DEMİR ANKARA

Türkiye’de Ziraat Yüksek Mühendisi Oğuz Güler ile birlikte bu işe eğilen bir grup bilim adamı, tavuk ve balık yemleri için tarla kullanımını sonlandıracak bir çözüme ulaştı. Akit’e projeye ilişkin bilgi veren Güler, balık ve tavuklar için tarla bitkileri yerine, çok ucuz ve yüksek protein kaynağı oluşturacak böcek ve larvadan yem üretimini hayata geçirmek üzere araştırmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Oğuz Güler, bu yöntemle şehir çöplüklerindeki gıda atıkları kullanılarak üretilecek yüzde 65-70 protein içeren yemler sayesinde, hem tavuk ve balıkların daha kaliteli besleneceğini hem de dünya çapında milyonlarca dönüm tarım alanının insanlar için gerekli ürünlere ayrılabileceğini sözlerine ekledi.