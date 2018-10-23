Açılış için geri sayım sürüyor: Son 6 gün! İstanbul Yeni Havalimanı ilkleriyle tarihe geçecek

Türkiye, yeni bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. ‘Mega projeler’den İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışına 6 gün kaldı. Birçok ilklere imza atacak projenin ilk fazı, 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dünya liderlerinin de katılacağı törenle hizmete açılacak.

Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu’nca, KDV dahil 26 milyar 140 milyon euroluk yapım, işletme ve devir bedeliyle ihalesi kazanılan İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk etabı, 29 Ekim’de hizmet vermeye başlayacak.

İlk faz için 6 milyar euro harcandı

İhaleyi kazanan konsorsiyumun, “İstanbul Grand Airport (İGA)” ismini vererek 7 Ekim 2013’te kurduğu şirket, 5 yıldır havalimanı projesini hayata geçirmek için çalışma yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhuriyet’in kuruluş yıl dönümünde, yıllık 90 milyon kişiye hizmet edecek birinci fazın hizmete açılması için 6 milyar euroluk yatırım yapıldı. Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023’e kadar tamamlanacak. Havalimanının inşaatında dolgu ve sondajla bölgede kurulan onlarca şantiyede, 3 bine yakın ağır iş makinesi çalıştı. Yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı İstanbul Yeni Havalimanı’nda, 7 gün 24 saat esasına göre olağanüstü bir çalışma sürdürüldü.

200 milyon yolcuya hizmet

Kamu kaynakları yerine özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı, tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak. İstanbul’un kültürel ve mimari birikimini odak noktasına koyan yeni havalimanının master plan çalışmaları 2014’ün ilk yarısında tamamlandı. Bu kapsamda oluşturulan dizayn ekipleri içinde, alanlarında uzman yerli ve yabancı 250’nin üzerinde mimar ve 500’den fazla mühendis görev yapıyor.

Açılışına çok sayıda yabancı konuğun da katılması beklenen havalimanının hizmete girmesinin ardından şirket, yıllık KDV dahil 1,1 milyar euro olmak üzere, 25 yılda KDV dahil 26 milyar euro kira ödeyecek. Böylece devletin kasasına tek kuruş harcanmadan KDV’si ile birlikte 176 milyar liradan fazla para girecek.

Raylı sistemle şehir merkezine bağlanacak

İstanbul Yeni Havalimanı’nın raylı sistemle şehir merkezine bağlanması için bir kolu Gayrettepe, bir kolu da Halkalı tarafına uzanan metro bağlantı çalışmaları devam ediyor.

Gayrettepe-Yeni Havalimanı kesiminin öncelikli olarak hizmete alınması hedefleniyor. İstanbul Yeni Havalimanı’nın yolcu deneyimi konusunda “dünyanın en önemli havalimanı” haline getirilmesi hedeflenirken, taksi hizmeti için İstanbul 34 No’lu Taksiciler Kooperatifi ile anlaşma imzalandı. Sözleşmeyle yeni bir taksi hizmeti sunulması için pek çok yeni standart belirlendi.

THY’nin ilk uçuşu 1 Kasım’da

İstanbul Yeni Havalimanı, Türk Hava Yollarının (THY) internet sitesindeki uçuş noktaları arasına eklendi ve online bilet satışına başlandı. Vatandaşlar, dilerse İstanbul’daki 3 havalimanı için de uçuş arattığı gibi, sadece yeni havalimanından yapılacaklar için de sorgulama yaptırabiliyor. Yeni havalimanı, sistemde “ISL” koduyla yer alırken, ilk ticari uçuş için de 1 Kasım’daki seferler seçilebiliyor. Buna göre, yeni havalimanından ilk sefer 1 Kasım Perşembe saat 11.10’da Ankara’ya yapılacak. THY, ilk etabı hizmete açıldığında günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanından, iç hatlarda Ankara, İzmir ve Antalya’ya karşılıklı birer uçuş gerçekleştirecek. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı’ndan ilk 7 günde 6 bin 957 kişinin promosyon fiyatlarıyla uçmayı tercih ettiğini belirtti.

250 havayolu şirketine hizmet verecek

İlk etabı hizmete açıldığında THY’nin günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında, THY iç hatlarda Ankara, İzmir ve Antalya’ya karşılıklı birer uçuş gerçekleştirecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan da ilk dış hat noktaları olacak. Yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek. 350’den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek.

Güvenlikte son teknoloji kullanıldı

Yeni havalimanında ilk kez yer radarları kullanılacak. Hareketlilik 2,5 kilometre mesafeden başlayarak tespit edilecek. Sabit kameralar, PTZ kameralar, termal kameralar ve fiber optik sensörler sayesinde hareketin kaynağı bulunacak. İki farklı istasyonda konuşlanan güvenlik güçleri olay yerine hızla intikal edecek. Terminal ve otoparklardaki 9 bin akıllı kameraya 8 kusurlu hareket tanımlandı. Bu hareketlerden birini yapanlar anında belirlenecek.