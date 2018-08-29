Acılı ezme nasıl yapılır?

ACILI EZME İÇİN MALZEMELER:

2 büyük domates,

Yarım demet taze soğan,

Yarım demet maydanoz,

Yarım çorba kaşığı biber salçası,

4 diş sarımsak,

2 adet sivri biber,

1 tatlı kaşığı nane,

1 tatlı kaşığı tuz,

1 tatlı kaşığı kırmızı biber,

Yarım limon suyu veya nar ekşisi, yeteri kadar zeytinyağı (acı ve ekşi miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz.)

ACILI EZME NASIL YAPILIR?

Domates, sivri biber, taze soğan ve maydanozu çok ince bir şekilde kıyın.

Acılı ezme yaparken malzemeleri mutlaka bıçakla doğrayın, mutfak robotu kullanmayın.

Salça, tuz, nane ve pul biberi iyice karıştırın, salça içinde erisin.

Daha önce doğradığınız malzemeleri ve ezilmiş sarımsakları da ekleyin ve karıştırın.

İster limon suyu isterseniz nar ekşisi ilave edin.

Acılı ezmeniz servise hazır...

Afiyet olsun.