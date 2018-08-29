THY - Konya
0553 313 94 23

Acılı ezme nasıl yapılır?

Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan acılı ezme nasıl yapılır?

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:14
Acılı ezme nasıl yapılır?

ACILI EZME İÇİN MALZEMELER:

2 büyük domates,

Yarım demet taze soğan,

Yarım demet maydanoz,

Yarım çorba kaşığı biber salçası,

4 diş sarımsak,

2 adet sivri biber,

1 tatlı kaşığı nane,

1 tatlı kaşığı tuz,

1 tatlı kaşığı kırmızı biber,

Yarım limon suyu veya nar ekşisi, yeteri kadar zeytinyağı (acı ve ekşi miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz.)

ACILI EZME NASIL YAPILIR?

Domates, sivri biber, taze soğan ve maydanozu çok ince bir şekilde kıyın.

Acılı ezme yaparken malzemeleri mutlaka bıçakla doğrayın, mutfak robotu kullanmayın.

Salça, tuz, nane ve pul biberi iyice karıştırın, salça içinde erisin.

Daha önce doğradığınız malzemeleri ve ezilmiş sarımsakları da ekleyin ve karıştırın.

İster limon suyu isterseniz nar ekşisi ilave edin.

Acılı ezmeniz servise hazır...

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ballıbabanın faydalarını biliyor musunuz?
    1. Ballıbabanın faydalarını biliyor..
    2. BM'den ABD'ye çok sert tepki: Ayakta..
    3. Muhteşem bir burun!
    4. Ekip otomobilinin benzinini çalan..
    5. Diyarbakır'da insanlığın bittiği an!..
    6. Galatasaray ABD'li yıldızla imzaladı!
    7. Hamile evi nasıl olmalı?
    8. Bekir Pakdemirli'den 30 Ağustos Zafer..
    9. Kıbrıs'ı sarsan casusluk... Suçüstü..
    10. Devlet Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı:..
    11. Anlaşma sağlandı! Love'ın yeni takımı
    12. Güney Amerika'da askeri hareketlilik!
    13. Beştepe'de İran ile önemli görüşme!
    14. 2018 KPSS DHBT sınavı ne zaman..
    15. İran Dışişleri Bakanı Zarif, AK Parti'de
    16. Tunceli'de korkutan baskın! Gece..
    17. Başakşehir Mısırlı oyuncuyu kadrosuna..
    18. KPSS ÖABT sonuçları sorgula
    19. Kazada yaralananların cüzdanlarını..
    20. Çörekotu yağının faydaları nelerdir?
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor