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Siyaset Acılı anne, ırkçı göçmen Ümit Özdağ'ı böyle deşifre etti! 'Zafer Partisi'nden gelip konuşmamı istediler'
Siyaset

Acılı anne, ırkçı göçmen Ümit Özdağ'ı böyle deşifre etti! 'Zafer Partisi'nden gelip konuşmamı istediler'

Konya'daki çocuk kavgasında oğlu yaralanan acılı anne Medine Candan, küçük çocukların kavgasını siyasete alet edip insanlık dışı ırkçı politikası için kullanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yalanını ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 21:58:00 - 2022-07-21 22:07:39

 Yeniakit.com.tr 

Konya'da iki çocuk arasındaki tartışmada, 12 yaşındaki G.E.H., 9 yaşındaki Y.İ.C.'nin yüzüne kimyasal sıvı attı. Y.İ.C., baş ve boyun bölgesinde oluşan yanıklar sebebi ile tedavi altına alındı.

Üzücü olayı ırkçı politikasına alet eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, öte yandan aralarında Yeni Akit'in de olduğu, insanlık dışı politikasına karşı duran medya kuruluşlarını hedef aldı.

Çocuk kavgasını insanlık dışı ırkçılığına alet etti!

Küçücük çocukların kavgasını, Suriyeli nefretinde kullanan Özdağ, "Yeni Akit, Yeni Şafak ve benzeri Türk düşmanları..." diye başladığı sözlerinde, 12 yaşındaki çocuğu "Saldırgan Suriyeli alçak." ifadeleri ile eleştirdi.

9 yaşındaki Y.İ.C.'nin annesi Medine Candan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, evladını siyaset malzemesi haline getirmesine isyan etti.

Zafer Partililer konuşturmak istemiş!

Medine Candan, Zafer Partisi'nden yetkililerin kendisine gelerek açıklama yapmasını istediklerini söyledi. Candan, yaşananları KON TV'ye anlattı.

Medine Candan, Özdağ'ın provokasyonunu şöyle deşifre etti:

Bugün bir daha geldiler Zafer Partisi'nden. Onlara şunu söyledim: Görüntü vermek istemiyorum, konuşmak istemiyorum. Vermedim, vermem de. Çünkü Konyamızı, ailelerimizi karıştırmalarını istemiyorum.

Kimse bilmediği, duymadığı, gözleriyle görmediği sürece hiçbir şeye hiçbir şekilde inanmasın. Bir de özellikle siyasete çocuklarımızı, evlerimizi, kadınlarımızı alet etmesinler.

Provokasyon olduğunun farkındayım. İlk gün duyanlar aramayı bıraktılar. Benim şerle işim olmaz.

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