Acile başvuranları sayısı arttı! El teması ile bulaşan bu hastalığa dikkat

Yaz sıcaklarının artması herkesi bunaltırken son günlerde kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye gidenler acilleri tıklım tıklım doldurdu.

Söz konusu şikayetle hastanelere gidenlerin ‘Mide gribi’ olduğu öğrenildi. Söz konusu hastalığın el temizliği ve mutfak alışkanlıklarından bulaştığı belirtiliyor. Bağışıklık sistemi sağlam olanlar hastalığı kısa sürede atlatırken düşük olanlar ise ağır geçirebiliyor.

Mide gribi çok duyulan bir hastalık olmasa da son dönemde salgın gibi yayıldığı belirtiliyor.

HASTALIK NERELERDE BULAŞIYOR?

Uzmanlar mide gribinin özellikle hijyenik olmayan yerlerde yemek yenmesi ve el teması ile bulaştığının altını çiziyor. Hastalığın hızla bulaştığına dikkat çeken uzmanlar, bir yere temas etmeden ve yemek yemeden önce en az 3 defa ellerin yıkanması gerektiğinin altını çiziyor.

Özellikle yaz aylarında hızla bulaşan hastalıktan sıvı alımı ve yenen yemeklere dikkat edilerek hızla atlatılabileceğini belirtiliyor.

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Uzmanlar yaz aylarında özellikle el temizliğine ve yenilen yiyeceklerin temizliğine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.