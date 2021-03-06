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Gündem Açıklandı: İşte kontrollü normalleşmenin bilançosu
Gündem

Açıklandı: İşte kontrollü normalleşmenin bilançosu

260 bin personel ve 48 bin 67 ekip ve gerçekleştirilen denetimlerde; 256 bin 295 işletme/işyeri, 42 bin 758 toplu ulaşım aracı denetlendi. Denetimlerde 1.561 işletme/işyerinin salgınla mücadele tedbirlerine aykırı davrandığı tespit edildi. Denetimlerde 1.816 işletme/işyeri tedbirlere uyması konusunda uyarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 01:36:00 -
Açıklandı: İşte kontrollü normalleşmenin bilançosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısında, alınan kararlar doğrultusunda 1 Mart‘ta kontrollü normalleşme dönemine girildi.

İller risk seviyelerine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk gruplarına ayrılarak, tedbirler bu risk gruplarına göre il bazlı belirlendi.

Kontrollü normalleşme döneminde alınan kararların daha etkin bir şekilde denetlenmesi için Bakanlığımızca uygulamaya geçirilen Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde dün ülke genelinde 48.067 ekip ve 260 bin personel katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde;
- 11.678 yönetici personel (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürleri ve diğer
yöneticileri)
- 37.948 ekiple toplam 219.016 kolluk ve valilik personeli ile diğer personel
- 4.179 ekiple 14.902 belediye personeli
- 483 ekiple 1.490 il özel idaresi personeli
- 2.692 ekiple 6.034 meslek odaları personeli
- 471 ekiple 1.066 iş güvenliği sertifikası sahibi kamu personeli
- 2.294 ekiple 5.814 gıda denetimi personeli
görev yaptı.

• Kişilerin ve iş yerlerinin salgınla mücadeleye yönelik belirlenen tedbirlere uyumunu sağlamaya yönelik rehberlik edici bir yaklaşımla hareket eden denetim ekiplerince 256 bin 295 işletme/işyeri, 42 bin 758 toplu ulaşım aracı denetlendi.

Denetimlerde;
- 1.561 işletme/işyerinin salgınla mücadele tedbirlerine aykırı davrandığı tespit edilmiştir.
1.816 işletme/işyeri tedbirlere uyması konusunda uyarıldı.

Denetim faaliyetleri sırasında salgınla mücadele amacıyla belirlenen kurallara aykırılıklarda ısrar ve kuralları esaslı şekilde ihlal gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarda bulunan;
- 33.963 işletmeye/işyerine/kişiye idari yaptırım, 4 işyerine kapatma cezası yaptırımı uygulandı. 190 adet kişi/ işyeri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ayrıca ülke genelinde ilk defa gerçekleştirilen dinamik denetim modelinde vatandaşların maske zorunluluğuna uyup uymadıkları da kontrol edildi.

 

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