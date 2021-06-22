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Dünya Açıklama yaptılar! Suudi Arabistan'a saldırı
Dünya

Açıklama yaptılar! Suudi Arabistan'a saldırı

Yemen'de İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a İHA saldırısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 19:39:00 -
Açıklama yaptılar! Suudi Arabistan'a saldırı

Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Ordusu'nun İran destekli Husilerin ülkenin güneybatısına yaptığı İHA saldırısını engellediğini belirtildi.

Suudi devlet televizyonunun aktardığına göre, Suudi Arabistan hava savunması sistemleri, İran destekli Husiler tarafından ülkenin güney batısındaki Hamis Muşayt şehrine fırlatılan patlayıcı yüklü bir İHA'yı düşürdü.

Saldırı, Husilerin Yemen'in kuzeyindeki Marib eyaletinde ABD yapımı bir İHA'nın imha edildiğini bildirmesinden iki gün sonra gerçekleşti.

Geçtiğimiz aylarda, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun İran destekli Husilere yaptığı saldırılara cevap olarak Husilerin Suudi Arabistan'a patlayıcı yüklü İHA'larla saldırı gerçekleştiriyor.

Çoğunlukla başarısız olan insansız hava araçları saldırılarının düzenli bir hedefi yok.

Kaynak: star.com.tr

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