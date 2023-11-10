Açıklama geldi! 3,7 milyon İngiliz Türkiye'ye gelecek

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, İngiltere'nin Türkiye için çok önemli bir turizm pazarı olduğunu anlattı.

Avrupa'nın en önemli iki turizm fuarından biri olarak nitelediği Londra Turizm Fuarı'nın tanıtım için çok önemli olduğunu, pazarlama ve satış anlamında daha fazla öne çıktığını aktaran Bağlıkaya, İngiltere'de her iki kişiden birinin yurt dışına seyahat ettiğini dile getirdi.

Bağlıkaya, "Fakat yılda bir kez seyahat etmiyorlar. İngiltere'de 2022'de 71 milyon yurt dışı seyahat gerçekleşti. Türkiye olarak yıl sonunda İngiltere'den 3,7 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Yani bizim bu pazarda daha çok gidecek yolumuz var. Biz Türkiye'nin daha fazlasını hak ettiğini düşünüyoruz. İngiltere vatandaşları 2022 yılında yaklaşık 58 milyar sterlin yurt dışı harcaması yapmışlar. Türkiye olarak bu harcamanın en az yüzde 20'sine talip olmamız gerekiyor." diye konuştu.

İngilizlerin yurt dışında kişi başı ortalama harcamasının 825 sterlin olduğunu ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"İngiltere vatandaşları en çok İspanya'yı ziyaret ediyor. İspanya'yı, Fransa ve İtalya takip ediyor. Ülkemiz 2022'de 8. sırada. Mevzubahis ülkeler Akdeniz kuşağında Türkiye'nin rakip pazarlar olarak gördüğü ülkeler. Türkiye'nin İngiltere pazarında yapacak çok işi var. Elbette pazar çeşitliliği önemli fakat ana pazarlarda halen çok yüksek potansiyeller olduğunu unutmamak gerekiyor. 2022 yılında biz İngiltere'den 3,3 milyon misafir ağırladık. Bu ziyaretçi sayısı tarihin en yüksek seviyesiydi. Tarihi rekorlar peşi sıra gelmeye devam edecek."

ÖNE ÇIKAN VİDEO