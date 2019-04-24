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Açık Hava Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası

- Antalya'da yapılan şampiyonada madalyalar sahiplerini buldu

24 Nisan 2019 Çarşamba 18:47
Açık Hava Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası

ANKARA (AA) - Açık Hava Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası Antalya'da yapıldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre iki gün süren organizasyona 24 kulüpten 70 sporcu katıldı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler klasik yay: 1. Özgür Özen, 2. Yavuz Papağan, 3. Vedat Aksoy

Kadınlar klasik yay: 1. Merve Nur Eroğlu, 2. Yağmur Şengül, 3. Zehra Özbey Torun

Erkekler makaralı yay: 1. Murat Turan, 2. Taner Eren, 3. Erdoğan Aygan

Kadınlar makaralı yay: 1. Öznur Cüre, 2. Handan Biroğlu, 3. Sevgi Yorulmaz

Makaralı yay karışık takım: 1. Ömer Aşık-Öznur Cüre, 2. Erdoğan Aygan-Burcu Dağ, 3. Tolgahan Yıldırım-Handan Biroğlu

Klasik yay karışık takım: 1. Özgür Özen-Yağmur Şengül, 2. Mustafa Demir-Merve Nur Eroğlu, 3. Vedat Aksoy-Gül Toksöz

Erkekler W1: 1. Bahattin Hekimoğlu, 2. Yiğit Caner Aydın, 3. Naci Yenier

Öte yandan TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen oylamada paralimpik kadınlar kategorisinde "yılın sporcusu" seçilen Merve Nur Eroğlu'na ödülünü takdim etti.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 18:47
  1. Açık Hava Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası
  2. MERVE NUR EROĞLU
  3. okçuluk

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