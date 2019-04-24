Açık Hava Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası - Antalya'da yapılan şampiyonada madalyalar sahiplerini buldu

ANKARA (AA) - Açık Hava Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası Antalya'da yapıldı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre iki gün süren organizasyona 24 kulüpten 70 sporcu katıldı. Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler klasik yay: 1. Özgür Özen, 2. Yavuz Papağan, 3. Vedat Aksoy Kadınlar klasik yay: 1. Merve Nur Eroğlu, 2. Yağmur Şengül, 3. Zehra Özbey Torun Erkekler makaralı yay: 1. Murat Turan, 2. Taner Eren, 3. Erdoğan Aygan Kadınlar makaralı yay: 1. Öznur Cüre, 2. Handan Biroğlu, 3. Sevgi Yorulmaz Makaralı yay karışık takım: 1. Ömer Aşık-Öznur Cüre, 2. Erdoğan Aygan-Burcu Dağ, 3. Tolgahan Yıldırım-Handan Biroğlu Klasik yay karışık takım: 1. Özgür Özen-Yağmur Şengül, 2. Mustafa Demir-Merve Nur Eroğlu, 3. Vedat Aksoy-Gül Toksöz Erkekler W1: 1. Bahattin Hekimoğlu, 2. Yiğit Caner Aydın, 3. Naci Yenier Öte yandan TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen oylamada paralimpik kadınlar kategorisinde "yılın sporcusu" seçilen Merve Nur Eroğlu'na ödülünü takdim etti.

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