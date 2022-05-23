Açık cezaevi izni olanlar ne zaman cezaevlerine dönecek? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Bakan Bozdağ, açık cezaevlerindeki hükümlülerin 31 Mayıs'ta sona erecek Kovid-19 tedbirleri ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Açık cezaevi mahkumlarına verilen Kovid-19 izni 31 Mayıs'ta sona eriyor. İzinlerin yeniden uzatılması talebi Kabine'nin gündeminde olacak.

Açık cezaevi izin süreleri uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Açık cezaevlerindeki hükümlülerin 31 Mayıs'ta sona erecek Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin uzatılmasıyla ilgili taleplere ilişkin soru üzerine Bozdağ, konuyla ilgili büyük bir beklentinin olduğuna dikkati çekti.

Bugüne kadar 413 bin 652 hükümlünün Kovid-19 izninden yararlandığını, halen 103 bin 532 hükümlünün de izninin devam ettiğini dile getiren Bozdağ, şunları kaydetti: "AK Parti MYK'da bu konu konuşuldu, bir değerlendirme yapıldı. Yarın kabinede bir sunumum olacak. O değerlendirmeden sonra bir karar çıkarsa kamuoyuyla paylaşılacak. Elbette olumlu bir şey olduğu zaman Sayın Cumhurbaşkanı'mız bunu açıklayacaktır." Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine toplantısının gündemi arasında açık cezaevi izin süreleri de mayası yatırılacak konular arasında.