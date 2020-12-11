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Aktüel Acı olay! Aynı aileden 5 kişi koronadan hayatını kaybetti
Aktüel

Acı olay! Aynı aileden 5 kişi koronadan hayatını kaybetti

Rize'de aynı aileden 5 kişi, bir ay içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:23:00 -
Acı olay! Aynı aileden 5 kişi koronadan hayatını kaybetti

Güneysu İlçesine bağlı Gürgen köyü Kireçli Mahallesi'nde yaşayan Genç ailesinin bazı üyeleri Kovid-19'a yakalandı. Yaklaşık bir ay önce 24 yaşındaki Burak Genç hastalığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Burak'ın ölümünden 4 gün sonra 49 yaşındaki babası Muhammet Genç de vefat etti. Baba oğul aile kabristanında yan yana defnedildi.

Genç ailesindeki 15 kişiden 12'si bu hastalığa yakalanırken yaklaşık 10 gün önce 36 yaşındaki Bünyamin Genç de yaşamını yitirdi.

Bu sürede hastanede Kovid-19 tedavisi gören 58 yaşındaki baba Ali Genç'ten oğlunun ölüm haberi saklandı. 4 Aralık'ta aynı aileden Muhammet Genç'ten sonra ağabeyi 53 yaşındaki İbrahim Genç de hayatını kaybetti. İbrahim Genç kardeşi ve yeğeni ile yan yana defnedildi.

Genç ailesi Kovid-19'a bağlı olarak beşinci acıyı ise bugün yaşadı. Oğlunun ölüm haberi kendisinden saklanan Ali Genç, oğlu ve yeğenleri ile aynı hastalığa bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ali Genç, oğlu ile yan yana toprağa verildi.

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