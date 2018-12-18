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Acı biberi ağız yanmadan yemenin yöntemi

Acı biberi ağzınız yemek istiyorsanız bir de reçelini denemelisiniz.

18 Aralık 2018 Salı 12:59
Acı biberi ağız yanmadan yemenin yöntemi

Hayat acısıyla tatlısıyla derler ya ağız tadınız acı biber reçeli gibi olsun! Yüzü gülmeyen insanların yemeği, yiyenleri gülümsetmez.

Acı metabolizmayı hızlandırır, hazmı kolaylaştırır. Ağızdaki acıyı bir de acı biber reçeli ile tatmalısınız. Ağzınızdaki acı reseptörlerini yağ ve şeker bloke ettiğinden yanma hissi uzun sürmez.

Acı biberde kapsaisin adlı bir madde bulunuyor. Biberlerde koyu renkli bir çeşit mantar zararlısı olur, biber kendini ve tohumlarını korumak için kapsaisin maddesi salgılar.

Genelde acı biberlerin tohum çeperleri tatlı biberlerden daha incedir bilirsiniz.

Meyvenin çeperlerine sağlamlık veren lignin maddesinin kapsaisin ile aynı hammaddeden yapıldığını bilim dünyası keşfetmiş.

Eğer ortam nemi yüksekse ve etrafta böcek, bibere zarar verecek mantar, zararlı varsa kapsaisin üretimi artıyor ve biberler inceliyor..

Eğer tehlike yoksa lignin artıyor ve biberler tatlı olup daha etli daha kalın oluyor.

Yani nem varsa, yağış fazlaysa risk fazla ve biberler acı... Yani acı biber olmak tatlı biber olmaktan daha zahmetli!

Analjezik yani ağrı giderici etkisi ve iyi bir antibiyotik etkisinin olması biberleri bizim için lezzetli kılıyor.

Neyse şimdi gelelim acı biber reçelinin tarifine.

Malzemeler:

300 gr acı yeşil biber

2 bardak toz şeker

2 bardak su

Çeyrek limon ya da çay kaşığı ucuyla limon tuzu

Yapılışı:

Biberleri yıkayın, saplarını ayırın. İster küçük doğrayın, ister robottan geçirin. Mutfak robotundan geçirirseniz hem ellerinize acı bulaşmaz hem de işiniz hızlı olur.

Şekeri ve suyu bir tencerede kaynatın. Ağdalanmasın ama rengi berraklığını yitirsin. Biberleri içine atın kaynatın, kıvam almasına yakın limonu ya da limon tuzunu ekleyin 5 dakika daha kaynatın. Bırakın soğusun.

Afiyet olsun!

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:59
  1. acı biber reçeli
  2. metabolizma
  3. acı reseptörleri
  4. bilim dünyası
  5. Analjezik

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