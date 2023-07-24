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Aktüel Acemler – Yunuseli hattı yeni köprülerle rahatlıyor
Aktüel

Acemler – Yunuseli hattı yeni köprülerle rahatlıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-24 20:47:00 -
Acemler – Yunuseli hattı yeni köprülerle rahatlıyor

Yeni köprü ve kavşaklarla Bursa trafiğine nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi, Acemler’den Yunuseli Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan köprü ve Yunuseli Kanalı üzerine yapılan ilave köprülerle, Acemler – Yunuseli hattında oluşan yoğunluğu ortadan kaldıracak.

Bursa’da ulaşımın sorun olmaktan çıkarılması amacıyla yeni yol, yol genişletme ve raylı sistem çalışmalarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, köprü ve kavşak yatırımlarına yenilerini ekliyor. Acemler’den Yunuseli Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’ne bağlantıyı sağlayacak köprü tamamlanırken, bağlantı yolu çalışmaları devam ediyor. Yakın Doğu Çevre Yolu’nun Acemler ve Yunuseli bağlantı noktasına yapılan köprü ile Acemler yönünden gelen araçlar, ‘Yakın Doğu Çevre Yoluna girmeden’ doğrudan Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’ne bağlanacak. Bu köprünün devamında Hürriyet ve Soğukkuyu’ya dönmek isteyenlerin Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinden U dönüşü yapmalarına imkan sağlayacak köprü ile trafik sorunu yaşanmayacak. Fuat Kuşçuoğlu Caddesi 6. Fırın Sokak kesişimine yapılan ilave köprüyle de ‘Acemler ve Doğu Yakın Çevre Yoluna’ geçiş sağlanarak, bölgedeki trafik sorunu tamamen ortadan kaldırılmış olacak. Çalışma kapsamında; 3 açıklıklı, 8 metre genişlik ve 110 metre uzunluğunda ardgerme köprü ile tek açıklıklı, 28 metre uzunluk ve 16.50 metre genişliğinde köprü imalatları gerçekleştiriliyor. Köprü çalışmaları kapsamında; 2 kilometreye yakın yol düzenlemesi tamamlanırken, 2 kilometreyi geçen kısımdaki çalışmalar da hızla devam ediyor.

Ulaşıma açılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunuseli bölgesine nefes aldıracak köprü imalatı çalışmalarını yerinde inceledi. Bursa’yı trafik yükünü azaltarak, rahat ulaşılabilir bir şehir haline getirmek adına büyük bir gayret içerisinde olduklarını belirten Başkan Aktaş, “Ulaşım yatırımlarımıza çok yakında Hürriyet ve Yunuseli bölgesinde devam eden çalışmalarımızı da eklemiş olacağız. Acemler’den Yunuseli’ye bağlantıyı sağlayacak köprümüzü tamamladık. Vatandaşlarımız ‘köprü yapıldı ama niçin kullanılmıyor’ gibi bir algı içerisinde olabilirler. O köprüyü inşallah 10 güne kadar ulaşıma açacağız. Yunuseli bölgesindeki çalışmaların tamamını ise ekim sonu itibariyle bitirmeyi planlıyoruz. Hızlı büyüyen, ulaşımla alakalı son 10-15 yıldır ciddi sıkıntı yaşayan Bursa’nın önünü açmak için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yılsonuna kadar da bunların birçoğunu tamamlayacağız. Bursa’mıza hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.


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