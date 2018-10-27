Abur cubur tıkınmayın



Doktor doktor dolaşmak, hastane koridorlarında bekleşmek istemiyorsanız, çok geç olmadan bu tavsiyeye kulak verin:

"Doymadan kalkınız, acıkmadan yemeyiniz" Efendimiz (sa)'in sofra emridir.

"Mide dertlerin evi. Perhiz bütün devaların reisidir" hadisi de öyle..

Can boğazdan gelir diyenler olabilir, fakat itidali aşınca can boğazdan gider!

Çok yemek, oburca yemek pek çok metabolizma hastalıklarının sebep ve menşeidir. Bütün kalp ve hazım organlarının hastalıkları hafif ve perhizkar yemekle iyileşir. Çok ve rastgele yemekle de vahimleşir. Çok yemek ekseriya marazıdır. Şişmanlık ve şeker hastalığı gibi modern dünyanın en çok korktuğu bir halin işaretçisi ve tezahürüdür insanda ayrıca bağırsak parazitlerinin de çoğalması çok ve rastgele yemeğe bağlıdır. Çok yemek vücudun kimyahanesi mesabesinde olan karaciğerin iflas ve ölümü demektir.

İnsan çok yemek ve çok gıda almakla iyi beslenmiş olamaz. Vücut ihtiyacı olan gıdayı ayarlayarak lazım olanı ince bağırsaktan emer. Yeterinden fazlasını büyük abdeste terkeder ki bu da insana yük olur.

Mide fazla dolunca hareket ve ifrazı güçleşeceğinden gıdanın hazmı zorlaşır. Doymadan kalkılırsa acıkma normal olur. Alınan gıda tam hazmedilir. Çok yiyenlerin daima atıl oldukları, faal ve merhametli olmadıkları muhteris ve bencil oldukları, tembelce davrandıkları görülmekte ve tesbit edilmektedir. Zira tokluk obezite zekayı körletiyor.

Yağlı, kilolu bir vücut, sağlığınız için büyük tehlike.



“Sofradan doymadan kalkmayı” öğrenmelisiniz.

● Tam yağlı süt ürünleri yerine yarım yağlı süt ürünlerini tercih edin.

● Dışarıda yemek yerken tam değil, yarım porsiyon isteyin.

● Yemeklerinizdeki yağ ve margarini azaltın. Yağ olarak zeytinyağını tercih edin.

● Yemeklerinizde yağ miktarı yüksek olan et suyunu mümkün olduğunca az kullanın.

● Kırmızı et yerine tavuk ya da hindiyi tercih edin.

● Sabah kahvaltısı olarak bir elma ile yetinebilir misiniz?

● Her sabah bir bardak ılık su için.

● Sosis, salam, gibi et ürünlerinden uzak durun.

● Şeker yerine tatlandırıcı ile birşeyler içebilirsiniz.

● Alkolden uzak durun.

● Kızarmış patatesten kaçının.

● Düzenli egzersiz yapın. Her gün düzenli olarak 30 dakika yürürseniz, kilo vermeniz kolaylaşır.

● Yumurta sarısını yemeyin çünkü yumurtanın kolesterollü ve yağlı kısmı sarısıdır.

● Patlamış mısırı bile seviyorsanız, yağsız ve tuzsuz yemeye özen gösterin.

● Şekerli tatlılar ya da hamur işlerinden uzak durun.

● İçiyorsanız soda miktarını azaltın.

● Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek yiyin.

● Peynirlerin de yağsızını tercih etmelisiniz.

● Yemeklerinizde yağlı mayonezler kullanmayın.

● Salata soslarından yağsız olanları tercih edin.

● Asansöre binmek yerine merdivenleri kullanın.

● Hiçbir şeyi abartılı yemeyin.

● Tavuğun derisini yemeyin.