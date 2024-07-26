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Otomotiv Abu Dabi'nin multi milyarder şeyhinin arabası yok artık dedirtti! İçinde odası, tuvaleti ve banyosu var
Otomotiv

Abu Dabi'nin multi milyarder şeyhinin arabası yok artık dedirtti! İçinde odası, tuvaleti ve banyosu var

Yeniakit Publisher
2024-07-26 09:49:00 -

Abu Dabi'nin multi milyarder şeyhi Hamad bin Hamdan Al Nahyan'a ait olan dünyanın "en büyük" otomobili, devasa bir Dodge Power Wagon replikasıdır. Bu araç, 1950'lerin Dodge Power Wagon modelinin 64 kat büyütülmüş bir versiyonudur. İşte bu devasa araç hakkında bazı ilginç bilgiler:

Boyut ve Yapı: Araç, yaklaşık 50 ton ağırlığında ve 12 metre yüksekliğindedir. Bu devasa boyutlarıyla, iç mekanında dört kat bulunur. İçerisinde bir oturma odası, bir yatak odası, bir banyo ve bir mutfak barındırır.

Amacı: Bu devasa araç, Hamad bin Hamdan Al Nahyan'ın otomobil ve mühendislik tutkusunu yansıtan bir projedir. Aynı zamanda, ziyaretçilerin ve otomobil tutkunlarının dikkatini çeken bir turistik cazibe merkezi olarak da hizmet verir.

Yer: Araç, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sharjah'daki Sheikh Hamad bin Hamdan Al Nahyan'ın özel müzesinde sergilenmektedir. Müze, "Rainbow Sheikh" olarak da bilinen Hamad bin Hamdan Al Nahyan'ın geniş otomobil koleksiyonunu barındırır.

Bu devasa otomobil, sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda bir zenginlik simgesi olarak da dikkat çekiyor. Şeyh Hamad bin Hamdan Al Nahyan'ın koleksiyonundaki bu tür sıra dışı araçlar, onun otomobil dünyasına olan eşsiz ilgisini ve katkısını yansıtıyor.

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