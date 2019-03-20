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Abramovich'in Chelsea için istediği para dudak uçuklattı

İngiliz devi Chelsea'yi satmayı planlayan Rus işadamı Roman Abramovich, 2,5 milyar pound (18 milyar TL) talep ediyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:09
Abramovich'in Chelsea için istediği para dudak uçuklattı

İngiltere'de vize problemi yaşayan ve bir süredir Chelsea'yi satacağı konuşulan Roman Abramovich, sahip olduğu kulübü için astronomik bir ücret talep etti.

Metro'nun haberine göre, İsviçre ekiplerinden FC Lausanne-Sport'un da sahibi olan İngiliz milyarder Jim Ratcliffe, Chelsea'ye talip oldu ancak Abramovich'in 2,5 milyar pound talep etmesi nedeniyle görüşmeler askıya alındı.

Manchester United taraftarı olmasına karşın Chelsea'yi satın almak isteyen Ratcliffe'nin servetinin 21 milyar pound olduğu belirtildi.

Öte yandan Jim Ratcliffe dışında Chelsea'yi satın almak için başka bir talibin olmadığı öne sürüldü.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:09
  1. Chelsea
  2. Roman Abramovich
  3. Abramovich
  4. Manchester United
  5. Jim Ratcliffe

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