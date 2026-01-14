  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu nankörlüğe kim dur diyecek? Devletin ekmeğini yiyip PKK’ya uşaklık ediyorlar Trump'tan Powell'a sert faiz uyarısı! Küresel sermayeye değil piyasalara kulak ver! Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Trump’ın, kendisine “Sübyancı koruyucusu” diyen kişiye yaptığı şeye bakın Nazi artığı Alman polisinden kadınlara vahşi saldırı! Soykırımcı genleri yine hortladı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 14 gözaltı Trump Rejimi devirmek içi her tuşa basıyor Lut Kavminin artıkları da sahnede Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor" Siber zorbalara şafak operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu tam 126 kişi yakalandı! Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor? CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili
Yerel Ablası tarafından öldürülen Eylül’ü annesi böyle uğurladı: Hayallerimiz yarıda kaldı!
Yerel

Ablası tarafından öldürülen Eylül’ü annesi böyle uğurladı: Hayallerimiz yarıda kaldı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ablası tarafından öldürülen Eylül’ü annesi böyle uğurladı: Hayallerimiz yarıda kaldı!

Hatay'da ablası tarafından silahla başından vurularak öldürülen 17 yaşındaki Eylül, annesinin "Hayallerimiz yarıda kaldı" sözleri ve tabutunun üzerine konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.

Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde 6 Ocak günü yaşanan olayda, ailesiyle birlikte yaşadığı konteynerde 17 yaşındaki Eylül M., baş kısmından yaralı halde bulunmuş ve hayati tehlikeyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Polisin yoğun çalışmalarıyla Eylül'ü vuranın ablası E.M. olduğu ortaya çıkmış ve şahsa silah temin edenlerin ise S.Y., D.S. ile M.Ç. oldukları belirlenmişti. Gözaltına alınan 3 şahıs mahkemece tutuklandı. Kardeşini silahla vuran 19 yaşındaki abla E.M. ise akıl sağlığının tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.

Defne Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 7 gündür yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki Eylül geçtiğimiz gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Eylül, Mağaracık Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Tabutunun üzerine gelinlik konulan ve gözyaşları içerisinde geçen cenaze namazında Eylül’ün yakınları zor anlar yaşadılar. Eylül'ün annesinin "Hayallerimiz yarıda kaldı, Eylül kalk" sözleriyse yürekleri burktu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23