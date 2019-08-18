ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD’nin ilk adımı atmaması halinde Moskova’nın da Avrupa ve Asya’da INF'yi ihlal edecek füzeler konuşlandırmayı planlamadığını söyledi.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24'ün yayınına katılan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın INF konusunda ABD ile diyalog kurmaktan asla vazgeçmediğini, ayrıca her zaman eylemlerini açık ve şeffaf bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Şoygu, "Biz asla diyalogdan vazgeçmedik, şubattan ağustosa geçen süre boyunca diyalog kurmayı önerdik. Açık bir tutum sergiledik. Şüphelere neden olan füzeyi gösterdik. Amerikalılar gelmedi. Eğer ek olarak katılımcı gerekseydi, neden her şey bozulmak zorundaydı?" diye konuştu.

"ABD, Asya ve Avrupa'ya füze konuşlandırmadıkça biz de yapmayacağız"

Rus Savunma Bakanı ayrıca Rusya’nın diyaloğa hâlâ açık olduğunu, Avrupa ve Asya’da INF’yi ihlal edecek füzeler konuşlandırılmadıkça simetrik yanıt vermeyeceğini bildirdi.

Şoygu, "Eğer anlaşmak istiyorsanız, anlaşma sağlanmalı. Eğer böyle bir isteğiniz yoksa, belli bir noktada kurnazlığa son verip artık hiçbir konuda anlaşmak istemediğinizi ve füzeleri Asya’ya, diğer bölgelere konuşlandıracağınızı söylemelisiniz. Fakat biz, önceden de olduğu gibi kapıyı açık bırakıyoruz, bu sistemler Avrupa’ya gelmedikçe orada hiçbir şey yapmayacağız, Asya-Pasifik bölgesine gelmedikçe, bizim de orada füzelerimiz olmaz" ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD'nin Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman, Washington'un Avrupa’ya orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırmayı planlamadığını, ancak bu sınıftaki silahların, gerekli olması halinde büyük bir olasılıkla Avrupa’da değil, Asya-Pasifik bölgesinde konuşlandırılacağını açıklamıştı.