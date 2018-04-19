ABD'ye zeytinyağı ihracatı rekora gidiyor
Zeytinyağı ihracat sezonunun ilk 5 ayında ABD’ye yapılan dış satım, geçen sezonun aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 206 artışla 16,5 bin tona, değer olarak da yüzde 251 yükselişle 67 milyon 328 bin dolara çıktı.19 Nisan 2018 Perşembe 11:45
Bu dönemde 85 ülkeye gönderilen her 10 litre Türk zeytinyağının 4 litresini alan ABD’ye ihracat, tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığı 2012-2013 sezonunu bile geride bıraktı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğinden alınan bilgiye göre, Türkiye’nin zeytinyağı ihracatında, 1 Kasım 2012-31 Ekim 2013 sezonunda 92 bin tonla tüm zamanların rekoruna imza atılmış, bu dönemde yapılan dış satımın değeri 292 milyon dolar olmuştu.
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