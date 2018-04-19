ABD'ye zeytinyağı ihracatı rekora gidiyor

Bu dönemde 85 ülkeye gönderilen her 10 litre Türk zeytinyağının 4 litresini alan ABD’ye ihracat, tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığı 2012-2013 sezonunu bile geride bıraktı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğinden alınan bilgiye göre, Türkiye’nin zeytinyağı ihracatında, 1 Kasım 2012-31 Ekim 2013 sezonunda 92 bin tonla tüm zamanların rekoruna imza atılmış, bu dönemde yapılan dış satımın değeri 292 milyon dolar olmuştu.