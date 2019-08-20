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ABD’ye gözdağı! ‘Korkunç olacak’

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, muhtemel bir savaşta kullanmak üzere Tahran'ın 'vekalet savaşı' dahil birçok araca sahip olduğunu belirterek, savaşın ABD ile bölgedeki müttefikleri için 'korkunç' olacağını dile getirdi.

20 Ağustos 2019 Salı 15:47
ABD’ye gözdağı! ‘Korkunç olacak’

ABD'nin NBC News televizyonuna konuşan Şemhani, nükleer anlaşma, İran ile ABD ve Basra Körfezi'ndeki müttefikleri arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran'da birçok kişinin nükleer anlaşmanın bir hata olduğunu düşünmeye başladığını ifade eden Şemhani, kendisinin de onlardan biri olduğunu dile getirdi.

‘İran müzakere masasına oturmayacak’

ABD'yi bölgede "gerginliğin kaynağı" ve "saldırgan" olarak niteleyen Şemhani, Washington yönetiminin azami baskı politikasıyla hedefinin müzakere olmadığını ve İran'ı teslim almaya çalıştığını ifade etti.

Şemhani, "İran, ABD baskı politikası izlediği sürece asla müzakere masasına oturmayacak." dedi.

‘İsrail'i yıkıma götürüyor’

İran'ın İsrail'i yok etmek isteyip istemediğinin sorulması üzerine Tahran'ın böyle bir niyetinin olmadığını söyleyen Şemhani, "İsrail'in akıbetini Filistin halkı belirleyecektir" ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin "Kudüs'ü başkent" ilan etmesi ve Yüzyılın Anlaşması gibi politikalarının İsrail'i yıkıma doğru götürdüğüne dikkati çeken Şemhani, "Ben, sahadaki gerçekleri görmeyen ülkenin, İsrail'in yok olmasını istediğine inanıyorum. Onlar, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ettiler. Onlar, Yüzyılın Anlaşması adını verdikleri projeyi uygulama peşindeler" diye konuştu.

İran'ın vekalet savaşı kartı

İran ile ABD arasındaki gerginliğin savaşa dönüşme ihtimalinin düşük olduğunu vurgulayan Şemhani, şunları kaydetti:

"Muhtemel savaş, ABD ve müttefikleri için korkunç olacak. İran'ın elinde vekalet savaşı dahil birçok araç var. ABD'nin bölgede ve dünyada zedelenmiş imajının daha fazla yıkılacağına dair hiçbir şüphe yok. Bu durumda bizi neden savaşla tehdit ediyorlar?"

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:47
  1. NBC News televizyonu
  2. ABD
  3. İran
  4. Basra Körfezi
  5. Kudüs
  6. savaş
  7. İsrail
  8. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani

YORUM YAZ

  • Kızıl ElmaKızıl Elma26 dk önce
    Iranı kesinlikle küçümsememek .Iran insan yapısı 10 Milleten oluşuyor,,,Farslar %46 Türkler ise %36..kalan ise diğer Milleten demek yaniazınlık çoğunluğa hüküm sürüyor,,hükümete en etkin ise Türkler Tarih boyunca böyle olmuştur... Türklerin çoğu hükümete bağlılığı çok ağır basar neden Şii olmasında....ÇALDIRAN Şavaşı Türk tarihinin en aç Savaşı olmuştur...Safevi Türkmenler Osmanlı Askerlerine çok ağır kayıp berdiler ve Türkmenler Savaşı kazanmak üzereyken Osmanlı Topçuları devreye girmiştir..Osmanlı zaferi kazanmıştır...AMA BU ŞAVAŞTA YAVUZ SULTAN GÖZ YAŞI DÖKMÜŞTÜR...Çünkü çok kayıp vermiştir..ve bir çok yakını bu şavaşta Şehit olmuştur....Tarih boyunca Türkmenler Iran devletinin omurgası olmuştur....Iran çok acayip bir yapıya sahip...Iran İslam görünümlü ve Din ikinci planda tutarlar 10 etnik yapıyı bir arada tutabiliyorlar..çünkü....Farslar ve Türkler. %80 ...Kasım müşterekleri İse ....İŞİİ...Mezhebi ağır basar.........................BİZ TÜRKİYEDEDİN İKİNCİPLANDATUTUYORUZ...ÇÜNKÜ LAİK ÜLKEYİZ...SON SENEDE DİN ÜÇÜNCÜ PLANA DÜŞTÜ...MİLLİ DUGYDA KALMADI...YANİ DİN ZAYIF. VE. MİLLİYETÇİLİKTE. ZAYIF...DAHA. NE KALDI,,,SON. GÜNLEDEGÖRÜYORUZ. ZATEN....
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş53 dk önce
    hiç bişey olmayacak bunlar hep senaryo atışması

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