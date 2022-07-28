Abdurrahman Kürşat Aydoğan kimdir? Bilkent Üniversitesi rektörü Abdurrahman Kürşat Aydoğan hayatı:

Bilkent Üniversitesi işletme eski dekanı olan Abdurrahman Kürşat Aydoğan Bilkent Üniversitesi rektörü oldu. Peki Abdurrahman Kürşat Aydoğan kimdir, aslen nereli?

Abdurrahman Kürşat Aydoğan kimdir?

Bugun itibariyle Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan atandı. TED Ankara Koleji Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans derecesini aldığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne girdi. 1979’da yönetimde ve 1980’de M.B.A.’de doktora derecesini aldı. 1986’da Syracuse Üniversitesi’nde finans alanında yüksek lisans yaptı.

Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Ball State Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ders verdi. 1991-2004 yılları arasında İşletme Fakültesi’nde dekan olarak görev yaptı. Halen Bilkent Üniversitesi’nde finans profesörü ve İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 1988-93 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma Dairesi’nde danışman olarak görev yaptı. 2000 baharında Michigan Eyalet Üniversitesi’nde ders verdi.