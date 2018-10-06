Abdurrahman Kaan'dan çok önemli döviz açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Dövize para yatırmak uygun değil. Ülkemiz için faydalı değil. Gitsinler üretime yatırsınlar. Şu anda dövize para yatıranları ülkeye ihanet biraz ağır olacak ama ülke için faydalı bir iş yapmadıklarını söylemek istiyorum." dedi.

Kaan, şube açılışı için geldiği Alanya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile yapılan danışmanlık anlaşmasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Kaan, 16 yılda hükümetin ekonomide çok ciddi büyüme rakamları yakaladığını, yanlış yapacak bir kadronun da bulunmadığını dile getirdi. Kaan, "Hükümetimize güvenimiz tamdır. Bu bakımdan yapılan çalışmaları biz de süresi içinde sivil toplum kuruluşu olarak izleyeceğiz." dedi.

Ürünlerdeki fiyat artışına yönelik soru üzerine Kaan, piyasalarda yeterli ürün bulunmadığı dönemlerde ürünlerde fiyat artışı olabildiğini, fahiş fiyatla ürün satan karaborsacılara da her zaman gerekli cezaların verilmesi gerektiğini söyledi.

İşini ahlaki yapanlarla, yapmayanları ayırmak gerektiğini ifade eden Kaan, şöyle konuştu:

"Onun için benim burada söylediğim şu, devlet gerekeni yapıyor. Burada ciddi, ahlaklı esnafı aynı kategoriye sokarak Türkiye'de bir kaos yaratmaya da gerek yok. O bakımdan bizler hem üretimde hem de satışta her alanda olan bir sivil toplum kuruluşu olarak burada halkımıza seslenmek istiyorum. Halk pahalı ürünü alacak değildir. Herkes kesesine göre ürünler alacaktır. Fahiş fiyata satılan ürünler de hemen ortaya çıkar. Rahat olsunlar, devlet gerekeni yapacak güçtedir. O bakımdan strese kapılmasınlar. Piyasa kendi dengesini bulacaktır. Döviz bağlantılı olan fiyat artışları da bir süre sonra geriye dönecektir. Enflasyonda da aynı şekilde ileri süreçte geriye dönmeyi de göreceğiz inşallah."

"Dövize para yatırmak uygun değil"

Dövizdeki yükseliş konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kaan, dövizin dengesini bulmadığını kaydetti.

"Dövizde 3 türlü süreç vardır. Test düzeyi, yerleştirme ve direnç düzeyi. Döviz test düzeyini yaptı. Şu anda yerleşme düzeyini arıyor. Henüz yerleşmiş değildir." diyen Kaan, Türkiye'de borca dayalı büyümeden ve döviz açığından dolayı bir sıkıntı yaşandığını, bunun da önümüzdeki süreçte düzeleceğini söyledi. Kaan, "Şu anda direnç de gösteremiyor. Ciddi şekilde aşağı düştü ve tekrar düşmeye devam edecektir. Burada söylemek istiyorum. Milli egemenlik ruhuyla hareket etsinler. Şu anda dövizi bir emtia olarak görüyorlar. Dövize para yatırmak uygun değil. Ülkemiz için faydalı değil. Gitsinler üretime yatırsınlar. Şu anda dövize para yatıranları ülkeye ihanet biraz ağır olacak ama ülke için faydalı bir iş yapmadıklarını söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA