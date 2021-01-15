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Gündem Abdurrahman Dilipak'tan saldırılara ilişkin flaş açıklamalar: Bundan sonra benzer saldırılar daha da artabilir
Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan saldırılara ilişkin flaş açıklamalar: Bundan sonra benzer saldırılar daha da artabilir

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na yapılan saldırının arkasında kim ya da kimler var? Oda TV ve CHP’li sol medyanın saldırılara karşı iki yüzlü tutumunu canlı yayında deşifre ediyoruz. Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 21:03:00 - 2021-01-15 22:06:17
Abdurrahman Dilipak'tan saldırılara ilişkin flaş açıklamalar: Bundan sonra benzer saldırılar daha da artabilir

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi”nde, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na yapılan alçak saldırıyı değerlendirdi.  

Canlı Yayını İzlemek İçin:

https://www.youtube.com/watch?v=Jmbwancgycs&feature=youtu.be

 

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Yorumlar

Okur

90 lı yıllardan farkımız sadece toros marka arabalar yok.Arkası olmayan,arkasına güvenmeyen hiç kimse bir siyasetciye bir gazeteciye saldıramaz.
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Kadir ARI

Kesinlikle kendileri yaptırmıştır. Yeni hainlikler peşinledirler. Yedikleri dayaklar kendilerine kar kalacak. Vatandaş ilgilenmiyor. İlgilenmeyecek.
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