Abdurrahman Dilipak'tan Müslüman işadamlarına sitem: Duvara altın yaldızlı Hat asarak sanata destek olunmaz

Yeniakit'in Youtube kanalında yayınlanan "Konuşulmayanlar" programına konuk olan gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, sanat meselesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türk dilinde giderek bir fakirleşmenin yaşandığını söyleyen Dilipak, "Sanat bir dildir aslında. İnsanların duygularına da hitap eden onların düşünme, yaşama, tarih, din ve dünya algıları üzerinde etkili olan bir dil. Sanatı biz üzerine yükleyeceğimiz değerlerle birlikte daha geniş kitlelere ulaştırmak için onu sinemaya, fotoğrafa, edebiyata şiire, romana dönüştürmemiz lazım" diye konuştu.

Sanat konusuna daha fazla önem verilmesi gerektiğini aktaran Dilipak, "Duvara altın yaldızlı Hat asarak sanata destek olunmaz" dedi. Dilipak sözlerinin devamında şunları kaydetti: