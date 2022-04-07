Abdurrahman Dilipak tepki gösterdi: Bu isim hakkında suç duyurusunda bulunulmalı

Gazeteci Abdurrahman Dilipak Ramazan ayında yaşanan rezaleti ifşa ederken bu ahlaksızlığı yapanlara suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin aile yapısını, örf ve adetlerini yerle bir eden Tiktok uygulaması için çekilen videolara bir yenisi daha eklenirken Ramazan ayında yapılan saygısızlığı gazeteci Abdurrahman Dilipak sayfasında paylaştı.

TİKTOK skandalı

Tiktok’taki rezalet, saygısız akım videolarına bir yenisi daha eklendi, sahilde iftar yapmak İçin hazırlanan vatandaşlara vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinletip orucunu bozdurdular, sadece onlar etkilenmedi evinde sesi duyan yüzlerce insanında Orucu bozulmuş oldu.

Bu ahlaksızlığı Twitter sayfasında ifşa eden Abdurrahman Dilipak bunu yapanları sert sözlerle eleştirirken “Bu suç görüntüleri de var. Suç duyurusunda bulunulmalı” diye yazdı.