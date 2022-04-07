  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Abdurrahman Dilipak tepki gösterdi: Bu isim hakkında suç duyurusunda bulunulmalı
Gündem

Abdurrahman Dilipak tepki gösterdi: Bu isim hakkında suç duyurusunda bulunulmalı

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, ezan sesi ile insanlara erkenden orucunu bozduran Tiktok kullanıcısına tepki göstererek önemli bir çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 10:18:00 -

Gazeteci Abdurrahman Dilipak Ramazan ayında yaşanan rezaleti ifşa ederken bu ahlaksızlığı yapanlara suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtti.

 

Türkiye’nin aile yapısını, örf ve adetlerini yerle bir eden Tiktok uygulaması için çekilen videolara bir yenisi daha eklenirken Ramazan ayında yapılan saygısızlığı gazeteci Abdurrahman Dilipak sayfasında paylaştı.

TİKTOK skandalı

Tiktok’taki rezalet, saygısız akım videolarına bir yenisi daha eklendi, sahilde iftar yapmak İçin hazırlanan vatandaşlara vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinletip orucunu bozdurdular, sadece onlar etkilenmedi evinde sesi duyan yüzlerce insanında Orucu bozulmuş oldu.

Bu ahlaksızlığı Twitter sayfasında ifşa eden Abdurrahman Dilipak bunu yapanları sert sözlerle eleştirirken “Bu suç görüntüleri de var. Suç duyurusunda bulunulmalı” diye yazdı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bulent

Genclerın ne hale geldıgının canlı ornegı..

Okur

Sanki çok önemli bir konu bulmuş. Yasada zaten karşılığı vardır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay