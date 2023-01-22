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Gündem Abdurrahim Albayrak'tan şok çıkış! Hani ekonomi kötüydü?
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Abdurrahim Albayrak'tan şok çıkış! Hani ekonomi kötüydü?

Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak, “2023’te çok ciddi araç alımlarımız olacak. Çok fazla talep var bize taşıma konusunda. Birçoğuna yanıt veremiyoruz. Yani ‘Bu sene dolduk, artık iş alamıyoruz’ diyecek noktaya geldik. 1000 şoför olsun, yarın 1000 şoför işbaşı yapsın.” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 12:22:00 -
Abdurrahim Albayrak'tan şok çıkış! Hani ekonomi kötüydü?

Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak, “2023’te çok ciddi araç alımlarımız olacak. Çok fazla talep var bize taşıma konusunda. Birçoğuna yanıt veremiyoruz. Yani ‘Bu sene dolduk, artık iş alamıyoruz’ diyecek noktaya geldik. 1000 şoför olsun, yarın 1000 şoför işbaşı yapsın.” dedi.

Hürriyet’ten Sefer Levent’in haberine göre, Albayrak,  “Şoför istiyoruz, bekliyoruz. Bu yeni arabaları kullanacak yeni arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Burada üzerine basa basa bir şey söylemek istiyorum; bizde çalışan bir hayli kadın şoför var lakin bunu çoğaltmayı çok arzuluyorum, çok istiyorum. Hem disiplin açısından hem de güvenlik açısından kadın şoförler çok daha dikkatli” diye ifade etti.

Albayrak'ın sözleri, "Ekonomi çok kötü" ve "İnsanlar işsiz dolaşıyor" yaygarası yapan çevrelere adeta tokat oldu. 

 

 

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