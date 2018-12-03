Abdurrahim Albayrak'tan derbi sonrası açıklama: İkinci devre bambaşka Galatasaray olacak

Vodafone Park'ta oynanan ve 1-0 kaybettikleri Beşiktaş derbisinden sonra açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak, iki takımın da iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, "Tüm futbolcular iyi niyetliydi. Televizyonlarda pozisyonları tekrar izleriz. İnşallah maça başka şeyler damga vurmaz. Beşiktaş kazandı ve puan puana geldik. İlk yarıyı 6 puan geride bitirirsek, konuştuğumuz ve anlaştığımız futbolcuları kadromuza kattığımız takdirde bambaşka bir Galatasaray olacak. O zaman farklı şeyler konuşacağız." diye konuştu.

Gelecek haftaki Çaykur Rizespor maçıyla galibiyetlere başlamak istediklerini aktaran Albayrak, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İnşallah hakem hataları güzel maça damgasını vurmaz. Ortamı germek istemiyorum. Dün akşam Türk Telekom Stadı'na 41 bin kişi geldi. Onlara desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımız maçla tekrar galibiyetlere başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ı hiç kimse yok sayamaz"

Abdurrahim Albayrak, Kulüpler Birliği Vakfının Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun hakem Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'yı dinlendirme kararını çekmesini talep etmesiyle ilgili, "Galatasaray'ı hiç kimse yok sayamaz." dedi.