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Abdurrahim Albayrak: Şampiyon olamazsak bizi asarlar

Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak, şampiyonluk yarışı, kongre süreci ve idari ibrasızlık hakkında açıklamalarda bulundu.

28 Nisan 2019 Pazar 09:31
Abdurrahim Albayrak: Şampiyon olamazsak bizi asarlar

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak çarpıcı açıklamalar yaptı.

Zirve yarışıyla ilgili önemli sözler sarfeden Albayrak, "Camia olarak şampiyonluğa uzun zamandır kenetlendik. Eğer başaramazsak bizi asarlar" dedi. Her şeyini Galatasaray'a verdiğini de kaydeden Albayrak, "Galatasaray'ın içinden bulunduğu zorlu durumları ekip halinde ve taraftarların destekleri ile aştık. Bugün de, yarın da herkes gelir-gider. Ancak benim Galatasaray'a hizmetim hiçbir zaman bitmez" ifadelerini kullandı.

Kulübe yaptığı maddi desteğin şirketini zor duruma soktuğu iddialarına da yanıt veren Albayrak, "Ben Galatasaray için tüm servetimi vermeye razıyım. Gerektiğinde bunu da yaparım. Verdiğim parayı ve hizmeti asla söylemem. Galatasaray aşkı ve sevgisi hiçbir para ile ölçülmez. Ben zaman zaman kulübüm için sağlığımı da kaybediyorum. Galatasaray sevgisi para pul değil. Bu sevda mı da kimse benim içimden koparamaz. Ben ölene kadar Galatasaray'a fayda sağlamak istiyorum" açıklamasında bulundu.

G.SARAY'A HİÇ İHANET ETMEDİM'

Abdurrahim Albayrak, son mali kurulda yaşanan olumsuzluklara da değindi. Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı, "Kurulda sorunlara rağmen takım şampiyon olacak. Eğer aksi bir durum olursa o kongrede bize ihanet edenler belki de bizi asarlar! Biz bu takıma ve ekibe hep inandık. 8 puan gerideyken şampiyon olacaklarını söyledik" diye konuştu.

'KİŞİLERE KÜSÜLÜR AMA KULÜBE ASLA'

"GalatasaraylılığımI kimse sorgulayamaz" diyen Albayrak, "Bu yönetim çok büyük fedekarlıklar ve çok önemli işler yaptı. Belki benim bu yönetimden ayrılmamı bekleyenler oldu. Ancak ben G.Saray'a asla ihanet etmem. Kişilere küsülür ama G.Saray'a asla küsülmez" dedi.

'YOLSUZLUK MU YAPTIK?'

Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak, mahkemeye taşınan kongre süreci için de şunları söyledi: "İdari ibrasızlık nedir? Bir yolsuzluk mu yaptık? Bizi ibra etmeyenler Galatasaray'a ihanet ettiler. Başkanımız da iyi niyetli ve gecegündüz başarı için çalışıyor."

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 09:31
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