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Abdurrahim Albayrak: Galatasaray, şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesidir

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 03:02
Abdurrahim Albayrak: Galatasaray, şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesidir

Süper Lig'in 17. haftasında 4-2 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçının basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Galibiyeti özlemiştik. Herkes görüyor ki Galatasaray'ın cezalıları ve sakatları döndükçe hem galip geliyor hem de herkese keyif veren futbol oynuyor. Bugün keyif veren bir futbol oynadık. İnşallah ocak ayında yapacağımız transferler ile beraber Galatasaray taraftarlarına ile camiamızın daha da keyfi alacağı bir takım oluşturma çabalarındayız." diye konuştuk.

Yorucu bir dönemi geride bıraktıklarını aktaran Albayrak, "Çok yorulduk, herhalde 24 saat uyuyacağım. Yarın hiç kalkmayacağım. Psikolojik olarak da vücut olarak da yorulmuştum. Bu vesileyle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda güzel futbol, kavgasız, gürültüsüz futbol olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu savunarak şunları kaydetti:

"Galatasaray, şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesidir. Bundan önceki maçlarda da kelimeleri belki yanlış kullandım. Galatasaray taraftarlarını üzdüm, kusura bakmasınlar. Mağlubiyetten sonra konuşmak zor oluyor. Galibiyetten sonra konuşmak çok kolay. Belki kelimelerin yerlerini değiştirerek Galatasaray taraftarlarını üzdüm. Bütün taraftarlardan ayrı ayrı özür diliyorum, kusura bakmasınlar. Beni heyecanıma versinler. Puan kaybına en çok üzülenlerden biriyim. Yeni yılda transferlerle beraber herkesin özlediği Galatasaray olacak. Bugün de gördünüz. Mükemmel futbol oynadık. Bunun devamı da gelecek."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 03:02
  1. Abdurrahim Albayrak
  2. Galatasaray
  3. Sivasspor
  4. Süper Lig

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