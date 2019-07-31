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Abdurrahim Albayrak, Filistinli futbolcuları konuk etti

- Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Türkiye'de bulunan Filistin'in Zeytindağı ve Beyt Hanina takımlarının oyuncularına yemek verdi

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:19
Abdurrahim Albayrak, Filistinli futbolcuları konuk etti


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Vefa İlim Yayma Mezunlar Derneği himayesinde, İlim Yayma Vakfı ve Sakarya Üniversitesinin iş birliğinde Türkiye'de bulunan Filistin'nin Zeytindağı ve Beyt Hanina takımı oyuncularıyla bir araya geldi.

Albayrak, Yenibosna'daki ofisinde vakıf yöneticileri ve oyunculara yemek verdi.

Yemekte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Albayrak, Filistin'den gelen misafirlerin geleneksel çarşamba yemeğinde davetli olduğunu belirterek, "Filistin'den, Kudüs'ten gelen kardeşlerimiz misafirimizdi. Geçen sene de o mutluluğu yaşamıştık, bugün de yaşıyoruz. Onları mutlu edebilirsek ne mutlu bize. Bir haftadır Sakarya Üniversitesinde idmanlarını ve maçlarını yaptılar. İnşallah önümüzdeki yıllarda Galatasaray ile de maç yaparlar. Kardeşlerimizi cumartesi günü oynayacağımız hazırlık maçında en iyi yerde ağırlamak istiyoruz. Ülkemize hoş geldiler. İnşallah biz de onların maçlarına gideriz, destek oluruz. Onları çok seviyoruz, bütün dünyanın onları sevmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların Türk Telekom Stadı'nı da gezdiğini vurgulayan Albayrak, şunları söyledi:

"İlim Yayma Vakfına teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Dün akşam hepimiz yemekte Bilal Erdoğan ile beraberdik. Oyuncuları stadımızda misafir ettik. Allah'ın izniyle hepsi Galatasaraylı... Allah önümüzdeki yılda 23. şampiyonluğumuzu beraber kutlamayı nasip eder. Gelecek sene 23. şampiyonluğu kutlamak üzere herkese teşekkür ediyorum."

Vefa İlim Yayma Mezunlar Derneği Başkan Vekili Cafer Deniz ise Filistinli gençleri bu sene de misafir ettiklerini hatırlatarak, "Abdurrahim Albayrak bizi yalnız bırakmadı. Galatasaray camiasına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Burada olan Zeytindağı ve Beyt Hanina kulüpleri uluslararası sosyal sorumluluk projesidir. Filistin'e yapılan yardımların ötesinde sportif, kültürel ve eğitim faaliyetleri yapmak istiyoruz. Bu sene bir öğrenciye burada üniversitede eğitim imkanı sunduk." diye konuştu.

Albayrak, Filistinli futbolculara Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile sarı-kırmızılı oyuncuların bulunduğu ve "Şampiyon Galatasaray" yazılı tişört hediye etti.

Oyuncular, "En büyük Galatasaray" tezahüratı yaptı.

Transferi gündemde olan Radamel Falcao ve golcü oyuncuları Mbaye Diagne'nin durumu ile ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan Albayrak, "Emre Mor ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) açıklamayı yapacağız. Biten transferleri açıklıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:19
  1. Abdurrahim Albayrak
  2. Filistin
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. SÜPERLİG

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