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Gündem Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in son durağı belli oldu!
Gündem

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in son durağı belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-08-31 14:12:00 - 2024-08-31 15:15:50
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in son durağı belli oldu!

Ankara’da evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren Eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, 10. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ankara’da anneannesini silahla vurarak öldüren Eski Bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, 10. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Bedirhan Şener hakkında "Kasten Öldürme", "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "6136 sayılı Yasaya Muhalefet" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Bilkent Şehir Hastanesince düzenlenen 29 Ağustos tarihli raporda, şüphelinin cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı bildirildi.

Şüpheli Bedirhan Şener’in, 31 Temmuz’da işlediği iddia edilen "Üst Soya Karşı Kasten Öldürme" ve "Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından 10. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı belirtildi.

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