Abdüllatif Şener'den Kılıçdaroğlu'na: HDP seçmenini ürkütüyorsun, bu söylem kaybettirir

Eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'tan sonra milliyetçi kimliğe bürünmesini eleştirdi. Söylem değişikliğinin Kılıçdaroğlu'nun aleyhine olacağını söyleyen Şener, şunları söyledi:

"SÖYLEM DEĞİŞİKLİĞİ SEÇMENİN ALGISINI BOZAR"

"İlk tur söylemleriyle ikinci tur söylemleri arasında farklılık oluşturmak eksileri daha görünür hale getirir ve seçmenin algısını bozar. Anlaşılır, net; ne söylüyorsan baştan beri aynısını söylemen, aynı üslubu kullanman lazım.

"HDP SEÇMENİNİ ÜRKÜTÜYOR"

Yeni sunacağın bazı şeyler de vardır elbette ama yüzde 100 üslup değişikliği faydalı olmaz. Neden faydalı olmaz? İlk turda PKK, HDP veya FETÖ falan algısı oluşturulduğu için milliyetçi oyları kaybettiğini düşünüyoruz. İkinci turda da bunu telafi edebilmek için çok şiddetli bir şekilde, HDP tabanını rahatsız edecek üslup kullanıyor. Bu neye yol açar? İlk turdaki oylarının önemli bir kısmı HDP oylarıdır. Kemal Bey'i avantajlı hale getiren oylar arasında HDP oylarının önemli bir rolü var. Bu sefer HDP seçmenini ürkütecek bir üsluba evrilmiştir söylemleri."

PARLAMENTER SİSTEM ÇARKI: DENGE Mİ KAOS MU DİYECEĞİZ

Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde verdiği sözleri tutmayacağının altını çizen Şener, "Millet ittifakının en büyün iddiası olan güçlendirilmiş parlamenter sistem artık hayal. Kanun çıkaramaz, bütçe yapamaz. Denge denetim mi yoksa kaos mu diyeceğiz?" diye konuştu.

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