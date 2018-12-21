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Abdüllatif Şener 'Ziya'yı aratmadı

TBMM'de konuşma yapan CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, AK Parti'de olduğu dönemde başarıların kendisine ait olduğunu söyleyerek konuşmasında kendisini övdü. Şener'in bu konuşması Şener Şen'in canlandırdığı 'Ziya' karakterini akıllara getirdi.

21 Aralık 2018 Cuma 16:45

Meclis Genel Kurulu'nda bütçenin tümü üzerine son konuşmalar yapılıyor. CHP adına söz alan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, AK Parti'de olduğu dönemde çok önemli icraatlar yaptığını söyleyerek rakamlarla kendisini övdü. Şener'in Meclis'te yaptığı bu konuşma akıllara Neşeli Günler filminde Ziya karakterini canlandıran Şener Şen'i getirdi. 

Sürekli kendini övdü

Abdüllatif Şener, AK Partililere "Ben olmasaydım siz burada olmazdınız, bana minnet borçlusunuz" dedi.

"Simit benim sayemde 1 lira oldu''

Abdüllatif Şener konuşmasında, "Ben bıraktıktan sonra 2008-2018 arasında hiçbir başarı öykünüz yoktur. Rakamları vereyim: Dolar ben geldiğimde 1.60 kuruştu. 2007'de 1,38'e düştü. Siz şimdi 5 kat artırdınız. Faiz 12,22 idi, şimdi 25'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paradan 6 sıfırın atılmasıyla simitin 1 milyon yerine 1 liraya alınmasıyla övünüyor. Bu övünme benim sayemde oldu.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 16:45
  1. Konya
  2. abdüllatif şener
  3. ak parti
  4. chp
  5. bütçe
  6. meclis

YORUM YAZ

  • ibrahm aydemiribrahm aydemir14 dk önce
    Hemsehrim dogru söylüyor. Firinlara bedava un u bu veriyordu sayesinde simit 1 lira olmustu. CH p kkyagecince un vermeyi durdurdu simdi simit 50 lira .... Tam chPkk lilar a döndü utanmadan yalan söyleye biliyor Kemo gibi.

Günün Özeti

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