Abdüllatif Şener 'Ziya'yı aratmadı

Meclis Genel Kurulu'nda bütçenin tümü üzerine son konuşmalar yapılıyor. CHP adına söz alan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, AK Parti'de olduğu dönemde çok önemli icraatlar yaptığını söyleyerek rakamlarla kendisini övdü. Şener'in Meclis'te yaptığı bu konuşma akıllara Neşeli Günler filminde Ziya karakterini canlandıran Şener Şen'i getirdi.

Sürekli kendini övdü

Abdüllatif Şener, AK Partililere "Ben olmasaydım siz burada olmazdınız, bana minnet borçlusunuz" dedi.

"Simit benim sayemde 1 lira oldu''

Abdüllatif Şener konuşmasında, "Ben bıraktıktan sonra 2008-2018 arasında hiçbir başarı öykünüz yoktur. Rakamları vereyim: Dolar ben geldiğimde 1.60 kuruştu. 2007'de 1,38'e düştü. Siz şimdi 5 kat artırdınız. Faiz 12,22 idi, şimdi 25'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paradan 6 sıfırın atılmasıyla simitin 1 milyon yerine 1 liraya alınmasıyla övünüyor. Bu övünme benim sayemde oldu.