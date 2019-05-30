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Abdullah Şevki Yurtvermez’e tepkiler sürüyor: Bu kitabı Avrupa’da yayımlayamaz

2013 yılında yayınlanan Pedofili içerikli hikayelerin yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez’e tepkiler sürüyor. Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan, kamuoyunda infiale neden olan Zümrüt Apartmanı adlı öykü kitabının yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez’le ilgili “Edebiyat edep isteyen bir meslektir. Sanat müstehcenliği ve ahlaksızlığı örtmez” dedi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 22:31

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr 

Pedofili içerikli kitabını “Sanat” olarak tanımlayan Yazar Abdullah Şevki Yurtvermez’e yönelik tepkiler sürüyor. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan, “Böyle bir kitabı Avrupa’da yayınlayamazsınız.” dedi.

Sanat müstehcenliği örtmez

Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni FatihBayhan, Yazar AbdullahŞevkiYurtvermez’e yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

Edebiyat bir edep isteyen bir meslektir. Sanat müstehcenliği örtmez. Müstehcenlik kaynaklı bir eylem sanat diye tanımlanmaz. Bir defa burda temellendirmemiz gereken bir hadise var. Bu eserin çok önceleri yayınlandığını biliyoruz. Tabi Türkiye’de kitap okuma oranı, kitap tetkiki, matbaa sektörü ile ilgili yaşanan başı boşluktan kaynaklı bir hadisenin altını çizmek istiyorum. Buna benzer eserleri matbaada bir yayıncı istediği an yayınlayabiliyor.

Kitaplarda ahlaki tetkik yapılmıyor

Türk matbaa sektörünün sadece siyasi temalı içerikleri değerlendirmesinden ötürü, pedofoli ve şiddeti içeren, ahlâksızlığı öven, sosyal ve kültürel yapıyı imha eden eserlerin tetkikinin, bir siyasi muarızlık kadar dikkate alınmadığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

Aslında bu eser bir içerik analizine tabi tutulmuş olsaydı, hiçbir matbaanın yayınlayamayacağı çok açık. Avrupa’da yayımlayamazsınız. Hani o arkadaş sanat yaptığını iddia ediyor ama Avrupa’da bir sayfasını dahi yayımlayamaz. Hiçbir matbaa basmaz o kitabı. Baskıdan önce muhakkak onun editoryal içeriğine dair bir tetkikten geçer, tetkik buna asla izin vermez. Türkiye’nin sosyal ve kültürel alanını hızlıca tahrip edecek bir yayın, siyasi alandaki eserler kadar incelenmiyorsa, burda bir sorun var demektir, bu sorunun mutlaka çözülmesi gerekir.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 22:31
  1. Abdullah Şevki Yurtvermez
  2. Sebilürreşad Dergisi
  3. Fatih Bayhan

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