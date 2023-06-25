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Medya Abdullah Gül’ün kankası Fehmi Koru’dan ilginç iddia
Medya

Abdullah Gül’ün kankası Fehmi Koru’dan ilginç iddia

Yeniakit Publisher
2023-06-25 14:16:00 -
Abdullah Gül’ün kankası Fehmi Koru’dan ilginç iddia

İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı’nda, tek aday olan Meral Akşener, parti içi muhalefete sert mesajlar verdi. Akşener’in söz konusu mesajlarını değerlendiren eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kankası Fehmi Koru ise ilginç bir iddiada bulundu.

İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı’nda, tek aday olan Meral Akşener, oy kullanan 1151 delegeden, 1127’sinin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. “Rotamız net, pusulamız millet” sloganı ile yapılan kurultayı “hesaplaşma zemini” olarak nitelendiren Akşener, “Herkes haddini bilecek. Parti içinde şımarıklığı bitireceğim” sözleriyle parti içi muhalefete sert mesajlar verdi. Akşener’in söz konusu mesajlarını değerlendiren Fehmi Koru ise kişisel internet sitesi fehmikoru.com’daki yazısında ilginç bir iddiada bulundu. Koru, özetle şunları kaydetti:  

“Kongreye kadar İYİ Parti’nin en belirgin özelliği, kurucu kadrosunun önemli isimleri vaktiyle MHP’de siyaset yapan insanlar olmalarına rağmen, AK Parti’nin merkezden daha sağa kaymasıyla meydana gelen boşluğu doldurmaya aday bir parti görüntüsü vermesiydi.

Merkezi hedefleyen bir parti görünümündeydi İYİ Parti.

Akşener dünkü konuşmasıyla, İYİ Parti’yi, AK Parti ile MHP’ye yakın bir zemine yaklaştırmış oldu.”
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