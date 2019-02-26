Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı koltuğuna oturttuğu Abdullah Gül ile yine Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan yaptığı Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı yeni partiye ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye’nin 31 Mart 2019 yerel seçimleri için geri sayım yapılırken, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun başını çektiği yeni partinin internet sitesi kurulduğuna ilişkin haberler gelmeye başladı. Peki Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin ismi ne olacak? Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin ismini içeren internet sitesinin adı ne oldu? İşte detaylar.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’nin başarısız olması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski yol arkadaşlarından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başını çektiği AK Parti içindeki küskünler olarak da bilinen isimlerin yer alacağı yeni bir partinin kurulacağına ilişkin son dönemlerde iddiaların yer aldığı haberlerin sayısı arttı. Hatta yeni kurulacak partinin internet sitesi bile faaliyete geçti. "Kamuoyunda tam bunlar konuşulurken de dikkat çeken bir girişim yaşandı. İnternet üzerinden 'Yenibirparti.org' adlı internet sitesi yayın yapmaya başladı" dendi. Peki Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun başını çektiği isimlerin kuracağı partinin isminin ne olacağı henüz belli olmasa da 'Yenibirparti ismiyle internet sitesi açılması partinin ismi Yeni Parti mi olacak sorularını da beraberinde getirdi.

'Umut Partisi' için başvuru yapıldı

Öte yandan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Bilmece bildirmece, tweetler silinmece" başlığıyla yayımlanan bugünkü yazısında yayın hayatına başlayan yenibirparti.org adlı internet sitesinin beraberinde getirdiği tartışmaları değerlendirdi. Altaylı, 'Umut Partisi' için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldığını aktardı. Altaylı, partinin ambleminin dört yapraklı yonca olduğunu yazdı.

“Ülkeyi bir dakika bir hükümetsiz bırakmayız”

5 Mayıs 2016’da Ahmet Davutoğlu başbakanlık görevinden istifa etmişti. Ahmet Davutoğlu istifasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Siyasi tarih, karizmatik liderlerden sonra gelen kişilerin partileri erittiği bilinir. Biz her çalışmadan, seçimden alnımızın akıyla çıktık.7 Haziran'da partililerimize seslendim. Hiçbir teşkilat mensubumuzun başını öne eğmesini istemiyorum dedim. İç sorgulamamızı yaptık, hatalarımızı gözden geçirdik. Başımızı hiçbir zaman eğmedik ve başımızı dik tuttuk. 7 Haziran'da verdiğim sözle bu ülkeyi bir dakika bir hükümetsiz bırakmayız demiştik. Gerçekten de öyle yaptık. Hiçbir kararı almakta bir dakika düşünmedik.”

“Yeterli mutabakat oluşmadı aday değilim’

Abdullah Gül'ün 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçimlerinde CHP-İYİ Parti ve SP'nin adayı olması konusunda görüşmeler yapıldı. Görüşmeler olumsuz sonuçlanınca Abdullah Gül bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'nun talebi üzerine olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulan Abdullah Gül yeterli mutabakat oluşmadığından aday olmayacağını açıklamıştı.

"Bir trenden inip başkasına biniyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, "Makam-mevki verirken güzeldi ama, 'Gel biraz dinlen, buraya başkasını koyalım' dediğimizde bir bakıyorsunuz bir trenden inip başkasına biniyorlar. Bugün bize ihanet edenler yarın da gittikleri yere ihanet ederler" demişti.