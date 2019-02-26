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Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu Saadet Partisi’ne mi katılacak?

Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül ve yine eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun önümüzdeki günlerde yeni bir parti kuracağı konuşulurken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hem Gül’e hem de Davutoğlu’na çağrıda bulunarak “Yeni bir parti kurmaya gerek yok Saadet Partisi’ne gelin” çağrısını yaptı. Peki Gül, Davutoğlu ve Babacan'ın başını çektiği isimler Saadet Partisi'ne mi katılacak?

26 Şubat 2019 Salı 09:12
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu Saadet Partisi’ne mi katılacak?

Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül ve yine eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun önümüzdeki günlerde yeni bir parti kuracağı konuşulurken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hem Gül’e hem de Davutoğlu’na çağrıda bulunarak “Yeni bir parti kurmaya gerek yok Saadet Partisi’ne gelin” çağrısını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir bir televizyon programında Abdullah GülAli BabacanAhmet Davutoğlu’nun kuracağı söylenen yeni partiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu kurulacağı söylenen yeni partiye ilişkin şunları söyledi: “Duyuyorum, ben Türkiye siyasetinin böyle bir girişime ihtiyaç duyduğu kanaatinde değilim. Ama toplum için kendilerinin belki bir ümit olabileceğini düşünürler. Buna diyeceğimiz yok. Ama ben şunu söyledim, biz Saadet Partisi’yiz, milli görüşçüyüz. Bizim fikirlerimizi paylaşan, bizimle birlikte siyaset yapmak isteyenlere kapımız açık, ama yok başka bir şey yapacağız diyorlarsa söyleyecek bir şey yok.

"Başarılı olamazlar"

AK Parti dağılmaya başlarsa bu oylar nereye gider, bunları toparlamak için bir girişim olabilir. Ama AK Parti yüzde 20 civarında Milli Görüş'ten tabanı vardı, geriye kalan farklı görüşlerden. Belki bunların bir kısmının güvenini kazanabiliriz diye düşünebilirler. Ama parti kurmak kolay değil. Biz zorluk çekiyoruz, mali yönden zorluk çekiyoruz mesela. Böyle bir girişimin başarılı olacağı kanaatinde değilim."

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:12
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