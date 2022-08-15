  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Abdullah Gül detayı! Bülent Arınç yine yaptı yapacağını
Siyaset

Abdullah Gül detayı! Bülent Arınç yine yaptı yapacağını

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç , AK Parti’nin 21. yılını kutlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olma hevesine kapılan Abdullah Gül’ün de içinde yer aldığı bir fotoğrafa yer verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 14:37:00 -
Abdullah Gül detayı! Bülent Arınç yine yaptı yapacağını

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde siyaset sahnesine çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi 21 yaşında.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç da sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti’nin 21. yılını kutladı.

Gül detayı dikkat çekti

Arınç yayınladığı mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olma hevesine kapılan Abdullah Gül’ün de içinde yer aldığı bir fotoğrafa yer verdi.

Arınç, bir yerlere mesaj verme amacı taşıdığı anlaşılan paylaşımında “Siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların kol gezdiği, yasakların milletin göğsüne taş misali oturduğu günlerde bu düzene karşı kıyama duranların kurduğu Ak Parti milletimizin umudu olmuştur” ifadelerine yer verdi.

16
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kaan Abdullah

Hadi öyle degilse? Hüsnü Zan yapsak mesela! Bu fotograf ile rayi ısıtmaya tekrar eski günlere dönmeye calisiyor olamaz mi? Evet bir cok hatalı ve dengesiz çıkısı olmuştur lakin bu fotografta böyle bir maksat aramak, SEPTIK BIR ZIHININ ÜRÜNÜDÜR! HUCURAT 12 yi okuyalım.

Mahmut yılmaz

ARINÇ SEN HİÇDOĞRU OLAMAZMISIN. KONUŞMAN BİLE ÇELİŞKİ DOLU.
TÜM YORUMLARA GİT ( 16 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23