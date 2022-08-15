Abdullah Gül detayı! Bülent Arınç yine yaptı yapacağını
TBMM eski Başkanı Bülent Arınç , AK Parti’nin 21. yılını kutlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olma hevesine kapılan Abdullah Gül’ün de içinde yer aldığı bir fotoğrafa yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde siyaset sahnesine çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi 21 yaşında.
TBMM eski Başkanı Bülent Arınç da sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti’nin 21. yılını kutladı.
Gül detayı dikkat çekti
Arınç yayınladığı mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olma hevesine kapılan Abdullah Gül’ün de içinde yer aldığı bir fotoğrafa yer verdi.
Arınç, bir yerlere mesaj verme amacı taşıdığı anlaşılan paylaşımında “Siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların kol gezdiği, yasakların milletin göğsüne taş misali oturduğu günlerde bu düzene karşı kıyama duranların kurduğu Ak Parti milletimizin umudu olmuştur” ifadelerine yer verdi.