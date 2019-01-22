Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!

Bir süredir kamuoyunu meşgul eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ilişkin yapılan iddialara gazeteci Orhan Uğuroğlu, farklı bir boyut kazandırdı. Uğuroğlu, yeni parti oluşumunun Gül liderliğinde değil Ahmet Davutoğlu önderliğinde yapıldığını yazdı.

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, Davutoğlu'nun 3 yıldan bu yana Türkiye'yi gezdiğini ve yeni parti hakkında istişarelerde bulunduğunu iddia etti. Tecrübeli siyasetçinin Ankara'da sürekli kullandığı bir karargahı olduğunu öne süren Uğuroğlu, söz konusu gelişmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız ettiğini yazdı. Buna ek olarak; Ordu'da gerçekleşen aday tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan'ın sözlerinin Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu hedef aldığını ileri sürdü.

İşte o yazı:

Hedefi 2023'te Cumhurbaşkanı olmak

Davutoğlu'na yakın insanlar, "Türkiye genelinde yeni yepyeni bir oluşum için çaba gösteriyor Sayın Davutoğlu. Ne tek bir milletvekilinin transferi için hedefi var ne de Mayıs ayının 5. Günü harekete geçeceği doğru" dediler. Peki, hedefi nedir Davutoğlu'nun. Davutoğlu'nun hedefi, 2023'de ya da daha erken bir tarihte Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Bu seçime kadar da yeni bir parti kurma hedefi vardır çünkü cumhurbaşkanı seçilebilmek için ülke genelinde teşkilatmış bir partiye ihtiyaç vardır.