Abdullah Avcı'dan maç sonu yorumu: Son senelerde böyle dramatik gol yoktur

Yayıncı kuruluşa karşılaşmayı ve yedikleri golü değerlendiren Avcı "Belki de ilk yarı itibarıyla oyuna başlangıç, baskı, pozisyonlar olarak harika gidiyordu. İlk yarı 11'e 10 olmasına rağmen yine Visca ve Bajic'le pozisyonlarımız var. İkinci yarıda da savunmanın nasıl yapılmasını gösterdik örnek olarak, rakibin bir tane pozisyonu var. Son dakikadaki pozisyon dramatik bir şey. Her şeyi denedik, çok mücadele ettik, rakipten daha fazla koştuk. Son senelerde böyle dramatik gol yoktur. Futbolun içinde senaryolar var böyle. Çok emek vererek geldik buraya. Güçlü çıkmamız lazım" dedib

Abdullah Avcı "İsminiz başka takımlarla anılıyor. Ne demek istersiniz?" sorusuna "Senelerdir konuşulan şeyler bunlar. Bu iş beni çok heyecanlandırıyor. Türkiye'de pek alışık olunmayan bir örnek. Şu anda yaşadığım duygular başka duygular, o tarafla ilgilenmiyorum" yanıtını verdi.