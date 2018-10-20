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Abdullah Avcı'dan Arda açıklaması!

Süper Lig'in 9. haftasında evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, Arda Turan hakkında konuştu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:11
Abdullah Avcı'dan Arda açıklaması!
Evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, maçı yedek kulübesinde tamamlayan Arda Turan ile ilgili konuştu.

Arda’nın sakatlığıyla ilgili olarak da konuşan Avcı, “Arda bizim ve Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından birisi. Cezası ve yaşadığı sakatlıklar vardı. Bugün oyun içinde düşündüm Arda’yı ama oyun ona göre akmadı. Son 1 aydır çok iyi çalışıyor. Bizim için değerli. Takımın kalitesini artıracak bir isim. 8 haftalık süreçte Emre’de Elia’da sakatlık yaşadık. Malatya maçının oynandığı haftada yine problem oldu Emre’de. Duygularını öne çıkartan ve katkı sağlamak için bir an evvel sahada olmak isteyen bir oyuncu. Önümüzdeki hafta da oynama şansı az ama bir sonraki hafta oynayacak” diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:11
  1. Malatya
  2. Kayseri
  3. Abdullah Avcı
  4. Arda Turan

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