Abdullah Ağar’dan olay ABD paylaşımı! Türkiye detayı beğeni topladı
ABD'de polisin silahsız bir siyahi vatandaş George Floyd'u gözaltına alıp boğarak öldürmesi dünyayı ayağa kaldırdı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar’ın olayla ilgili paylaşımında Türk polisi detayı dikkat çekti.
ABD'de polisin silahsız bir siyahi vatandaş George Floyd'u gözaltına alırken boğarak öldürmesi eylemlerin başlamasına sebep oldu. ABD’de polise karşı vatandaşlar ayaklandı, marketler yağmalandı.
Donald Trump eylemcilere tehditlerde bulunarak ‘silahlar konuşur’ dedi.
ABD polisinin tutumu sosyal medyada da büyük tepki topladı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar konu ile ilgili fotoğraf paylaştı.
Abdullah Ağar’ın paylaşımında Türk polisi detayı dikkat çekti.
ABD'de eylemler devam ederken yeni görüntüler de sosyal medyadan paylaşılıyor.