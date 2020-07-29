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Abdullah Ağar'dan dikkat çeken ifadeler: Almanlar çıldıracak

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Pentagon'un "Almanya'daki yaklaşık 12 bin askerimizi geri çekeceğiz.” açıklamasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 17:45:00 - 2020-07-29 17:46:39
Abdullah Ağar'dan dikkat çeken ifadeler: Almanlar çıldıracak

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Pentagon'un "Almanya'daki yaklaşık 12 bin askerimizi geri çekeceğiz.” açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Bu iş fena kavga çıkartır. Almanlar çıldıracak." diyen Ağar, "Almanlar Amerikan askerlerinin gitmesini istemiyorlar! Ama Trump’ın istediği Gayri Safi Milli Hasıla’nın %2’sine karşılık gelen parayı da ödemiyorlar. Trump her 'para' dediğinde, sabah içtimasına postallarını boyamadan çıkan asker gibi, sıranın arkalarına saklanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ağar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Beleş asker arkadaşlar. Almanlar, ABD Avrupa’yı korusun, biz ticaretimize bakalım, diyorlar. Düzen böyle kurulmuş. ABD 2.Dünya savaşında Avrupa’yı kurtardı, buna bağlı ‘dolarizasyon üzerinden’ Dünya Hakimiyetini/başat zenginliği kurdu. Almanlar şimdi 'Bana ne' diyor."

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