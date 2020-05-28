Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken ifadeler! ‘Erken seçim konusunda takım elbisesine iddiaya girdiler’

Abdulkadir Selvi, erken seçim iddialarıyla ilgili olarak "CHP yöneticilerinden bazıları erken seçim konusunda takım elbisesine iddiaya bile girdi" dedi.

Abdulkadir Selvi bugünkü yazısının "erken seçim var mı?" başlığında iktidarın gündemin erken seçimin olmadığını ama bazı CHP'lilerin bu konuda iddiaya girdiğini yazdı.

İşte Selvi'nin yazısından ilgili bölüm,

İktidar kulislerini yokluyorum, erken seçim hazırlığı yapıldığına dair bir belirti görmedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatı ile bayramlaşmasında, ’2023 seçimlerine kadar yoğun gayret içinde olmalıyız’ dedi. Türkiye’yi seçimlere götüren Devlet Bahçeli’den de böyle bir işaret gelmedi. Ayrıca başkanlık sistemine göre erken seçime gidilse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev süresi de 3 yıl geriye çekilmiş olacak.

Muhalefet ise koronavirüsten sonra başlayacak ekonomik sorunlarla karşılaşmamak için iktidarın erken seçime gideceğini düşünüyor. CHP yöneticilerinden bazıları erken seçim konusunda takım elbisesine iddiaya bile girdi."