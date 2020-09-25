Abdulkadir Selvi'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklaması

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) liderlerine mektup gönderdiği ifade etti.

Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in "Siyasette 24 saat uzun bir süredir" şeklindeki sözünü hatırlatan Selvi, 'Diplomasideki kritik görüşmelerin perde arkası' başlıklı yazısında bu tespitin artık dış politikadaki gelişmeler için de kullanılabileceğini belirtti.

"Dikkat edin, iklim değişti..."

Dış politikada önemli gelişmelerin yaşandığını kaydeden Abdulkadir Selvi, şunları cümleleri kullandı:

"24 saat önce AB’deki yaptırım girişimini, Türk-Yunan gerilimini, Macron’un Türkiye karşıtı çabalarını, Doğu Akdeniz’de yükselen tansiyonu konuşurken gündem birden değişti. Dikkat edin, iklim değişti, 'Bahar' oldu demiyorum. Yalancı bahar olmaması için dikkatli olmak gerektiğini belirtiyorum ama dış politikada önemli gelişmeler yaşandığının altını çizmek istiyorum"

"Erdoğan’ın, AB liderlerine yazdığı mektuptan bazı satırbaşlarını yansıtacağım" diyen Selvi, yazısına şöyle devam etti:

"Yeni bir döneme adım attığımızı dileyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’le, AB Konseyi Başkanı Michel’le yaptığı görüşmelerin perde arkasına ilişkin kulisleri paylaşmak istiyorum. Bu arada Erdoğan’ın, AB liderlerine yazdığı mektuptan bazı satırbaşlarını yansıtacağım."

Türkiye’ye yaptırımların ele alınacağı zirve öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Birliği (AB) liderlerine bir mektup gönderdiğibi söyleyen Abdulkadir Selvi "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikasını anlattığı mektubunda, ’Biz diyalogdan yanayız. Rumların ve Yunanistan’ın tek yanlı kışkırtmalarına cevap veriyoruz. Bunları bir tehdit olarak görmeyin. Türkiye ile AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasını ve 18 Mart mutabakatının canlandırılmasını istiyoruz’ dediği öğrenildi." ifadelerini kullandı.