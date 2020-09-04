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Gündem Abdulkadir Selvi aktardı! Başkan Erdoğan ile Binali Yıldırım arasında dikkat çeken diyalog
Gündem

Abdulkadir Selvi aktardı! Başkan Erdoğan ile Binali Yıldırım arasında dikkat çeken diyalog

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, koronavirüse yakalanan eski başbakan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki konuşmayı aktardı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 14:07:00 - 2020-09-04 14:12:30
Abdulkadir Selvi aktardı! Başkan Erdoğan ile Binali Yıldırım arasında dikkat çeken diyalog

Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs Türkiye’de de siyasi isimleri etkiledi. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım için geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Abdulkadir Selvi, Başkan Erdoğan ile Binali Yıldırım arasındaki konuşmayı aktardı.

Binali Yıldırım memleketi Erzincan’da “Adeta cennetten bir köşe” diye Dumanlı Yaylası’ndan ve Erzincan-Kemah arasında katıldığı raftingden görüntü paylaştı. Erzincan gezisinde eşlik eden sağ kolu Ömer Sertbaş’ın da testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

‘Erzincan’da bir şey hissetmemişler’ diyen Abdulkadir Selvi, ‘Ağrıları Ankara’ya dönüşte başlamış. Semiha Hanım’ın ısrarı üzerine sabah test yaptırmaya karar vermişler. Sonuç pozitif. Erzincan’daki etkinlikler sırasında kaptıklarını düşünüyorlar. Tedavileri evde gerçekleştirilecek’ dedi.

Başkan Erdoğan ile Yıldırım’ın şakalaştığını da ifade eden Selvi, aralarındaki diyaloğu şöyle aktardı:

Erdoğan: Geçmiş olsun Binali Bey, ne oldu ya?

Yıldırım: Ne olsun, olan oldu.

Erdoğan: Hadi tekrar geçmiş olsun.

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