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Gündem Abdülhey'in son hali, ağızları bir karış açık bıraktı! Görenler, gözlerine inanamadı
Gündem

Abdülhey'in son hali, ağızları bir karış açık bıraktı! Görenler, gözlerine inanamadı

2003 yılında Kurtlar Vadisi dizisine 'Abdülhey' olarak giren Kenan Çoban, yıllar içerisinde bambaşka birine dönüştü. Deneyimli aktörün son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 11:26:00 -
Abdülhey'in son hali, ağızları bir karış açık bıraktı! Görenler, gözlerine inanamadı

Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör; Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda ’Abdülhey’ olarak oynayan Kenan Çoban, bir süredir ekranlardan uzaktı. 

Son olarak 2015-2020 yıllarını Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da geçiren aktör, 2 yıldır herhangi bir yapımda veya projede yer almıyor.

Ancak Kurtlar Vadisi Pusu’da 229, Kurtlar Vadisi’nde de 68 bölüm boyunca ekran karşısına çıkmıştı.

Zaman zaman Polat Alemdar ve Memati ile olan mücadelesinden ötürü gündeme gelen Abdülhey, Kurtlar Vadisi Irak ve Kurtlar Vadisi Filistin filmlerinde de oynamıştı.

22 Ocak’ta 47 yaşına ayak basan aktörün son hali ise gündeme oturdu.

Çoğu internet kullanıcısı Kenan Çoban’ın son halini tanımakta güçlük çekerken, kimileri kayda değer değişiklik olmadığını savundu.

 

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