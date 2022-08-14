Abdülhamit Han gemisi Sözcü yazarını çıldırttı!

Sözcü'de köşe karalayan Rahmi Turan, faaliyete geçen Abdülhamit Han sondaj gemisini lekelemeye kalktı. Seçim öncesi Erdoğan'ın göz boyamak için sondaj faaliyetlerine başladığını ileri süren Turan, 2020'de seçimlere henüz 3 sene varken Fatih sondaj gemisinin doğal gaz keşfi yaptığını unuttu!..

Turan, "Ah bir doğal gaz rezervi keşfetsek" diyerek vatandaşa umut pompalandığını iddia etti ve hali hazırda rezervler keşfedildiğini yine gizledi!..

Turan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Seçime 10 ay kala ülkemizde petrol ve doğalgaz çalışmaları yine hızlandı.

İktidar yandaşı gazete ve TV'lerde, ülkemizin çeşitli bölgelerinde zengin petrol, (hatta jelibon) rezervleri bulunduğuna ilişkin haberlere rastladık. Bu tür hikâyeleri her seçim öncesinde ısıtıp ısıtıp servise koyuyorlar.

Vatandaşa umut pompalanıyor:

“Ah bir petrol bulsak”

“Ah bir doğalgaz rezervi keşfetsek…”

“O zaman öyle zengin oluruz ki, düşmanlarımız kıskançlıktan çatlar!” şeklinde mesajlar veriliyor.

“Fakirin ekmeği umuttur, ye Memed ye!” derler ya. İşte öyle bir şey!

Bir algı yaratma çabasına, göz boyama operasyonuna benziyor!

Gerçek olan şudur: Bugüne kadar ülkemizde (küçük birer rezerv olan Adıyaman ve Batman petrolleri hariç) maalesef dişe dokunur hiçbir şey çıkartılamadı.

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Seçim yaklaşıyor ya… Şimdi de “Abdülhamit Han” diye adlandırılan sondaj gemisi Mersin'in Taşucu limanından “âlâyı vâlâ” ile (gösterişli, büyük törenli, tantanalı bir şekilde) Doğu Akdeniz'e uğurlandı.

Dileriz bu geminin yapacağı sondajlarla büyük petrol rezervleri keşfederiz. Böyle bir sonuç, şu sıkıntılı dönemde ülke ekonomisine büyük bir kazanç sağlar…

Peki, öyle olur mu dersiniz?

Bunu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın verdiği soru önergesinden öğrenelim.

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Dr. Aytun Çıray önergesinde (özetle) şöyle diyor:

“Abdülhamit Han olarak adlandırılan sondaj gemisi, üst düzey katılımla yapılan şaşaalı bir törenle Doğu Akdeniz'deki sondaj noktasına yollanmış ve kamuoyunun gözünü boyamak için bu faaliyet büyük bir milli başarı gibi lanse edilmiştir.

İktidar bu tutumuyla Osmanlı Donanması'nı Haliç'te çürüten padişah Abdülhamit'in bile kemiklerini sızlatmıştır.

Abdülhamit Sondaj Gemisi'nin gönderildiği mevki ‘Yörükler-1 Kuyusu Mevkii'dir. Bu bölge sahillerimize çok yakın (55 km) hiçbir ekonomik ve siyasi kazanç elde edilemeyecek, tam tersine, Avrupa Birliği, ABD ve Yunanistan'ı çok memnun edecek bir mevkidir.

Milli menfaatlere hiçbir katkı sağlamayan bir noktada olan sondaj faaliyetleri için günlük olarak milyonlarca dolar harcanacaktır. Bu, iç politika kazanımı elde etmek için yapılan bir israftır, yaklaşan seçim için göz boyamadır. Kısacası, dağ fare doğurmuştur.”